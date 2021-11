Von Sebastian Leisgang

Am Dienstagabend haben die Basketballer des FC Bayern München ihr Bundesliga-Nachholspiel in Würzburg 70:90 verloren und damit ihre erste Niederlage nach sechs Pflichtspielsiegen hinnehmen müssen. Nach einer offenen ersten Hälfte, in der die Führung zehn Mal wechselte, kam der Euroleague-Teilnehmer in seiner fünften Partie binnen zehn Tagen vollkommen aus dem Tritt. Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri sah sich aufmüpfigen und ungemein spielfreudigen Würzburgern gegenüber, die nach einem 46:42 zur Halbzeit zunächst auf neun Punkte davonzogen und die Bayern damit ins Grübeln brachten. Gerade unter dem gegnerischen Korb schlichen sich im Spiel des Favoriten mehr und mehr Fehler ein, Würzburg wusste das zu nutzen und setzte sich in den letzten Sequenzen des dritten Viertels zwischenzeitlich um 18 Zähler ab. Dieser Rückstand war eine zu große Hypothek für die abschließenden zehn Minuten. Auf Würzburger Seite erzielte William Buford 23 Punkte, bei den Bayern waren Deshaun Thomas und Nihad Djedovic mit jeweils zwölf Zählern die erfolgreichsten Werfer.