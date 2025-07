Der deutsche Basketball-Meister FC Bayern München hat sich die Dienste von Justinian Jessup gesichert. Der US-Amerikaner kommt vom Ligakonkurrenten ratiopharm Ulm, mit dem er zuletzt noch in der Finalserie an den Münchnern scheiterte. In der bayerischen Landeshauptstadt unterschrieb Jessup einen Vertrag bis 2027.„Ich bin jetzt schon aufgeregt, wieder im SAP Garden spielen zu können, denn die Endspiele dort vor den Fans haben sehr viel Spaß gemacht. Und gut wäre es, wenn ich diesmal dort mit meinem neuen Team das letzte Finale gewinnen könnte“, sagte der 27 Jahre alte Guard. In der Finalserie hatte Jessup einen Schnitt von 13 Punkten pro Partie erreicht und den Bayern teils große Probleme bereitet. Beim 81:79 in Spiel 3 hatte der Flügelspieler die letzten zehn Punkte der Ulmer erzielt.