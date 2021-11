Bayern Münchens Basketballer haben in der Euroleague am Freitagabend eine Überraschung gegen den Favoriten Real Madrid hauchdünn verpasst. Vor 4982 Zuschauern im Audi Dome verlor der deutsche Pokalsieger gegen den spanischen Spitzenklub 76:80 (32:43). Immerhin erfüllten die Münchner den Wunsch ihres Trainers Andrea Trinchieri, deutlich besser aufzutreten als bei der peinlichen 70:90-Ligapleite unter der Woche in Würzburg. Dennoch reichte es nicht gegen das Starensemble aus Madrid, obwohl die Bayern über drei Viertel der Partie ein gleichwertiger Gegner waren. Den schnellen 4:11-Rückstand egalisierten sie und gingen auch dank ihres besten Scorers an diesem Abend, Augustine Rubit, mit 17:13 in Führung. Danach ließ allerdings ihre Trefferquote zu wünschen übrig, Madrids langjähriger Nationalspieler Sergio Llull traf dagegen seine ersten beiden Dreier. Die mit einem eindrücklichen Größenvorteil ausgestatteten Madrilenen - ihr längster Spieler Walter Tavares misst 2,20 Meter - gingen mit einer 43:32-Führung in die Halbzeitpause. Danach fingen sich die Bayern wieder und sie konterten, auch dank Darrun Hilliard, der nach Rubit (20) die meisten Punkte für die Bayern erzielte (16). Rubit glich per Freiwurf zum 53:53 aus. Mit einem Zwei-Punkte-Rückstand gingen die Münchner, die ihre Bilanz mit drei Siegen in Serie nach den vier Niederlagen zum Saisonstart aufpoliert hatten, ins letzte Viertel. Hilliard brachte sie in Führung, bis 26 Sekunden vor Schluss war die Partie offen. Doch Madrid hatte die besseren Nerven.