In der Euroleague gewinnt mit den Münchnern erstmals ein deutsches Team eine Playoff-Partie. Der Neffe von Hans Sarpei schießt sein erstes Profi-Tor. Die Türkei springt für Kanada in der Formel 1 ein.

Meldungen im Überblick

Basketball, Euroleague: Die Bayern haben mit einer teils famosen Vorstellung das vorzeitige Aus im Viertelfinale vermieden. Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri gewann gegen Olimpia Mailand mit 85:79 (39:35) und verkürzte in der Best-of-Five-Serie auf 1:2. Dank einer teils bärenstarken Defensivleistung erzwang der Bundesligist, der als erste deutsche Mannschaft die Playoffs der Eliteliga erreicht hatte, ein viertes Spiel. Das steigt am Freitag (20.45 Uhr) erneut daheim. Bester Werfer der Münchner war ein überragender Vladimir Lucic mit 27 Punkten. Den Mailändern reichten 18 Zähler des früheren Bayern Malcolm Delaney nicht für den entscheidenden dritten Erfolg. Nach den zwei Niederlagen in Mailand und der erschreckenden Abreibung in der Bundesliga gegen Alba Berlin (62:100) merkte man den Bayern den Drang nach Wiedergutmachung an.

Mit einem mächtigen Block gleich in der ersten Aktion gegen Gäste-Routinier Kyle Hines unterstrichen die Münchner ihre Motivation und ließen ein starkes Anfangsdrittel folgen (23:9). Danach schlichen sich wie schon in Mailand Patzer ein und brachten die Gastgeber sogar kurz um die Führung. Dank eines Schlussspurts ging es mit vier Punkten Vorsprung in die Pause. Abschnitt drei begann mit einer famosen Defensivvorstellung der Bayern, die den Italienern fast fünf Minuten lang keine Punkte gestatteten. Weil die Hausherren auch im Angriff konzentriert spielten und 16 Zähler am Stück verbuchten, sprang nach 25 Minuten ein 18-Punkte-Vorsprung heraus (53:35). Auf der Tribüne bejubelten die Vereinsbosse um Präsident Herbert Hainer und den langjährigen Bayern-Patron Uli Hoeneß jede Aktion ihres Teams gestenreich.

2. Bundesliga, Greuther Fürth: Die SpVgg Greuther Fürth steuert weiter auf Bundesliga-Kurs. Die Franken gewannen das Nachholspiel gegen Favoritenschreck SV Sandhausen nach Rückstand mit 3:2 (1:1) und festigten Platz zwei der 2. Fußball-Bundesliga. Der Vorsprung auf den Hamburger SV auf dem Relegationsplatz beträgt bei einem absolvierten Spiel mehr schon sechs Punkte.

Branimir Hrgota (86.) und ein Eigentor von Alexander Schirow (77.) sicherten Fürth in der Schlussphase den Sieg. Die Gastgeber waren durch das erste Profi-Tor von Hans Nunoo Sarpei, Neffe des ehemaligen Bundesliga-Profis Hans Sarpei, früh in Führung gegangen (6.). Daniel Keita-Ruel (36./52.) sorgte aber für die zwischenzeitliche Führung des SVS.

Sandhausen überzeugte zwar nach den Erfolgen gegen den HSV (2:1) und Hannover (4:2) auch im dritten Spiel nach der Corona-Zwangspause, ging am Ende aber leer aus. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz zur 3. Liga beträgt weiter einen Punkt.

Formel 1, Verlegung: Das Formel-1-Rennen von Kanada fällt wegen der Corona-Pandemie zum zweiten Mal nacheinander aus. Der für den 13. Juni in Montreal angesetzte Grand Prix kann erneut nicht stattfinden. Das gab die Formel 1 am Mittwoch in einer Presseerklärung bekannt. Aufgrund der weiter gültigen Einreisebestimmungen in Kanada mit einer 14-tägigen Quarantäne sei es unmöglich, den Grand Prix durchzuführen, hieß es - am Wochenende zuvor macht der Tross in Aserbaidschan Station. Als Ersatz springt nun wieder die Türkei ein. Die Strecke am Bosporus war bereits im November 2020 Ersatzausrichter gewesen.

Die Formel 1 ist weiter gewillt, die Rekordsaison mit 23 geplanten Rennen durchzuziehen. Am kommenden Wochenende gastieren die Piloten um Superstar und Siebenfach-Weltmeister Lewis Hamilton in Portimão. Der Kurs an der Algarve war im vergangenen Jahr zum ersten Mal in den Kalender der Motorsport-Königsklasse gerückt, nachdem die Corona-Pandemie zu reichlich Absagen und Veränderungen geführt hatte.

Eishockey, DEL: Rückschlag für den Topfavoriten Adler Mannheim: Im Kampf um den Jubiläumstitel muss das punktbeste Team der Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nachsitzen. Im zweiten Play-off-Halbfinale unterlag die Mannschaft von Trainer Pavel Gross bei den Grizzlys Wolfsburg mit 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) nach Verlängerung. Die Entscheidung über den Einzug in die Endspielserie um die 100. deutsche Meisterschaft fällt erst im dritten Duell am Freitag in Mannheim.

Auch im anderen Halbfinale ist wieder alles offen: Nord-Spitzenreiter Eisbären Berlin besiegte den Favoritenschreck ERC Ingolstadt mit 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) und glich in der "Best-of-three"-Serie aus.