Die Basketballer des FC Bayern München haben in der Euroleague überraschend beim Titelverteidiger ZSKA Moskau gewonnen. Dank eines vor allem in der Defensive starken Schlussviertels siegte der Bundesligist am Freitagabend beim aktuellen Tabellenzweiten der Liga mit 69:66 (40:39) Punkten und ist nach 23 Spieltagen mit 14:9 Siegen weiterhin auf Playoff-Kurs. In einem weitgehend ausgeglichenen Match gingen die Gäste dank einer starken Vorstellung von Wade Baldwin mit einer Führung in die Pause. Der Amerikaner erzielte 14 seiner insgesamt 22 Zähler in den ersten beiden Vierteln und besaß großen Anteil am knappen Halbzeit-Vorsprung.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb es bis zur 35. Minute (50:49) eng. Danach klappte bei den Münchner vorübergehend nichts mehr. Bis zum Ende des dritten Durchgangs gelang kein einziger Punkt mehr, ZSKA zog auf 60:50 davon. Immer wieder kam Moskau über Darrun Hilliard (insgesamt 15 Punkte) zu einfachen Körben. Doch die Münchner kamen beim Euroleague-Sieger von 2019 wieder zurück. Mit einem 13:2-Lauf drehten sie das Match und führten zweieinhalb Minuten vor Schluss 63:62. In der Endphase verpassten beide Teams durch individuelle Fehler eine frühere Entscheidung. Erst als Dennis Seeley mit einem verwandelten Freiwurf und seinem insgesamt 17. Punkt 7,1 Sekunden vor der Sirene auf 69:66 erhöhte, war die Überraschung perfekt. Für das Team von Trainer Andrea Trinchieri war es im achten Vergleich der erste Erfolg gegen ZSKA im europäischen Wettbewerb.