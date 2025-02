Doch von Edwards reicht manchmal ein starkes Viertel, um die Bayern zum Sieg zu führen. Im dritten Abschnitt zogen sie plötzlich davon, angetrieben von zwölf Edwards-Punkten. Am Ende stand ein immens wichtiger 87:70-Erfolg, der Mailand in der Tabelle auf Abstand hält. Sollte der Mannschaft von Gordon Herbert ein weiterer Erfolg am Donnerstagabend gegen Villeurbanne gelingen, stehen die Chancen auf die ersehnte Playoff-Teilnahme recht gut.

Doch den Bayern war lange anzumerken, wie sehr ihnen Devin Booker fehlt. Der 2,05 Meter große Center und zweitbeste Euroleague-Scorer der Bayern hatte sich im Bundesliga-Spiel gegen Alba Berlin (99:86) am Sonntag am Knie verletzt. Der 24-jährige Danko Brankovic konnte seinen Ausfall allerdings halbwegs kompensieren: Am Ende freute sich der Ersatzspieler, der in den kommenden Wochen zum Stammspieler werden könnte, über sechs Rebounds und sieben Zähler.