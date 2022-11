Nach ihrem Euroleague-Erfolg gegen Anadolu Efes haben die Basketballer des FC Bayern ihre Bundesliga-Pflicht erfüllt: Andrea Trinchieris Team gewann gegen Medi Bayreuth 81:68 (34:36). In Halbzeit eins plätscherte das Spiel lange dahin, der Außenseiter aus Oberfranken lag sogar in Führung. Im dritten Viertel machten die Bayern ernst und gewannen den Abschnitt 28:6. Dank des Erfolges bleiben sie nun den ungeschlagenen Führenden Alba Berlin und Bonn auf den Fersen. Bester Bayern-Werfer war Cassius Winston (19 Punkte), für Bayreuth steuerte Point Guard Jarred West fünf Punkte bei. Am Donnerstag (20 Uhr) treten die Bayern zum deutschen Euroleague-Duell in Berlin an. Indes scheinen die Münchner ihre Kaderplanung noch nicht abgeschlossen zu haben: Medienberichten zufolge soll Ex-Alba-Star und Nationalspieler Niels Giffey kurz vor einer Vertragsunterzeichnung stehen.