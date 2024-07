Der FC Bayern muss nach seinem Double-Gewinn im Basketball einen weiteren schmerzhaften Weggang verkraften. Sylvain Francisco, 26, beim Pokalsieg der Münchner wertvollster Spieler (MVP) im Finale, wechselt zum Euroleague-Konkurrenten Zalgiris Kaunas. Der litauische Rekordmeister löste den Franzosen über eine Ablöse aus seinem Vertrag aus, das gaben die Bayern am Montag bekannt. Francisco geht wie Trainer Pablo Laso nach nur einem Jahr. Der Spanier arbeitet künftig wieder in seiner Heimat für Baskonia Vitoria-Gasteiz.

Auch Niklas Wimberg und Nelson Weidemann verlassen nach Ablauf ihrer Verträge die Bayern, bleiben aber in der Bundesliga. Wimberg, 28, hat für zwei Jahre bei den Veolia Towers Hamburg unterschrieben, Weidemann, 25, ebenfalls bis 2026 bei Ratiopharm Ulm. „Niklas hat bereits eine bewegte Karriere gespielt. Die letzten zwei Jahre hat er auf dem höchsten Niveau trainiert und gespielt. Der Schritt nach Hamburg bedeutet für ihn nun eine größere Rolle und maximale Verantwortung“, sagte Hamburgs Trainer Benka Barloschky über Nationalspieler Wimberg, der 2021 in Tokio zum deutschen Olympiaaufgebot gehörte. Im Ulm verspricht sich Sportdirektor Thorsten Leibenath viel von Weidemann: „Nelson ist ohne Zweifel einer der stärksten deutschen Guards. Sein unbändiger Motor in der Verteidigung ist ansteckend, seine Explosivität und Kaltschnäuzigkeit nur schwer zu stoppen“, so Leibenath. Der Zugang werde „ein komplettes Paket in die Waagschale werfen“.