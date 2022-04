FC Bayern in den Playoffs

Die Entscheidung ist gefallen: Die Basketballer des FC Bayern München stehen zum zweiten Mal in Serie in den Playoffs der Euroleague. Nach dem 82:57-Sieg gegen Roter Stern Belgrad ist dem Team von Trainer Andrea Trinchieri drei Spiele vor Saisonende der achte Platz nicht mehr zu nehmen. Die Serben sowie Alba Berlin könnten nach Siegen zwar noch aufschließen, gegen beide haben die Bayern aber den direkten Vergleich gewonnen.

Zum ersten Mal war wieder so etwas wie Playoff-Atmosphäre im Audi Dome zu spüren, stattliche 6041 Zuschauer waren in den Audi Dome gekommen, unter ihnen allerdings 450 Serben in der Gäste-Kurve, die phasenweise mehr Lärm machten. Und die hatten zunächst Grund zur Freude: Obwohl die Münchner Profis mit enormer Energie loslegten, dominierten die vom ehemaligen Bayern-Trainer Dejan Radonjic bestens eingestellten Serben die Anfangsphase und enteilten auf 9:2. Aber vor allem FCB-Topscorer Augustine Rubit hielt dagegen und erzielte die ersten sieben seiner 22 Punkte, ehe sich das gesamte Team steigerte und nach dem ersten Viertel zum 15:18 aufschloss. Darrun Hilliard traf zur ersten Führung (21:20), angemessen bejubelt von den Basketball-entwöhnten Fans. Und langsam kam die Bayern-Offensive ins Laufen, die Abwehr arbeitete ohnehin gewohnt zuverlässig - bis zur Pause war der Vorsprung auf neun Punkte (42:33) gewachsen. Danach kontrollierten die Bayern das Spiel, führten vor dem letzten Viertel 63:43 und ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen. Zweistellig punkteten noch Deshaun Thomas und (16) und Ognjen Jaramaz (12).