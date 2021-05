Von Ralf Tögel, München

Die Basketballer des FC Bayern haben die vierte Partie im Playoff-Viertelfinale bei den Merlins Crailsheim mit 86:72 und damit die Best-of-five-Serie mit 3:1 gewonnen. Sie haben damit das Halbfinale erreicht.

Dieses Mal wollte Trainer Andrea Trinchieri kein Risiko eingehen und stellte in Vladimir Lucic, der bei der Niederlage am Sonntag noch geschont worden war, seinen wichtigsten Akteur in die Anfangsformation. Dennoch schafften es die ersatzgeschwächten Merlins, die gerade mal neun gesunde Spieler aufbieten konnten, das erste Viertel ausgeglichen zu gestalten (16:16). Natürlich war es Crailsheims Spielgestalter Trae Bell-Haynes, der voranging und mit 32 Punkten Topscorer war. Dennoch zogen die Gäste langsam, aber sicher davon, woran speziell Paul Zipser großen Anteil hatte. Der Nationalspieler trifft seit Wochen mit großer Präzision und steuerte den Münchner Bestwert von 18 Punkten bei. Zur Halbzeit lagen die Gäste 40:32 vorne, konnten sich aber auch nach der Pause nicht entscheidend absetzen und gingen mit einem 64:53-Vorsprung ins letzte Viertel. Dann jedoch verließen die tapfer kämpfenden Merlins die Kräfte, die Münchner, bei denen Lucic (16), D.J. Seeley, Jalen Reynolds und Wade Baldwin (alle 14) noch zweistellig trafen, brachten den Sieg ungefährdet ins Ziel.

Wer der Gegner der Bayern im Halbfinale ist, muss sich erst noch zeigen, denn Brose Bamberg fügte dem Hauptrunden-Primus Ludwigsburg in der heimischen Arena mit 87:84 die zweite Niederlage hintereinander zu und glich in der Serie zum 2:2 aus. Die Entscheidung fällt am Donnerstag (18.30 Uhr) in Ludwigsburg.