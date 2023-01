Basketball-Bundesligist Bayern München hat einen alten Bekannten verpflichtet: Wie die Münchner am Mittwoch bekannt gaben, hat Guard D.J. Seeley einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben. Der 33-jährige US-Amerikaner, der zuletzt in Frankreich bei BCM Gravelines-Dunkerque spielte, stand bereits in der Rückserie der Saison 2020/21 bei den Bayern unter Vertrag und wurde mit dem Verein 2021 Pokalsieger. "Wir spielen jetzt seit gut sechs Wochen mit einer sehr kurzen Rotation, nachdem wir zahlreiche personelle Ausfälle speziell im Backcourt zu verkraften hatten und haben", erklärte Sportdirektor Daniele Baiesi: "Daher haben wir uns dazu entschlossen, unsere Rotation zu stärken, um einer weiteren Überbelastung jener Spieler vorzubeugen, die zuletzt sehr, sehr viel spielen mussten - wenn nicht sogar viel zu viel." Für Gravelines bestritt Seeley 13 Partien mit durchschnittlich 12,8 Punkten und 2,6 Assists."