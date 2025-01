Der gebürtige Hamburger Hollatz spielte zwischen 2018 und 2022 bei den Hamburg Towers und wechselte dann ins Ausland. Nach Stationen in Spanien, Slowenien sowie in der Türkei kommt Hollatz nun zurück nach Deutschland. Der Aufbauspieler gehörte 2023 zum deutschen Team, das unter dem damaligen Nationaltrainer und heutigen Bayern-Coach Gordon Herbert sensationell die Weltmeisterschaft gewann. Hollatz kann in dieser Saison aufgrund der Wechselregularien nicht mehr in der Euroleague eingesetzt werden.