Meister Alba Berlin und Vorgänger Bayern München bleiben in der Basketball-Bundesliga dem Tabellenführer MHP Riesen Ludwigsburg auf den Fersen. Der Titelverteidiger aus der Hauptstadt gewann am Dienstagabend beim MBC Weißenfels 96:82 und liegt mit 38:6 Punkten dicht hinter den Riesen (40:4), die am Sonntag in Crailsheim erstmals nach 18 Siegen in Serie wieder eine Niederlage kassiert hatten. Hinter den Berlinern hat Bayern nach einem schwer erarbeiteten 78:69 (34:50) bei den Telekom Baskets Bonn 38:8 Punkte auf dem Konto und liegt ebenfalls auf Schlagdistanz. Allerdings benötigte der Meisterschaftsfavorit eine Aufholjagd und eine starke zweite Hälfte (44:19) für den fünften Erfolg nacheinander. Teilweise lagen die durch die Euroleague spielgestressten Münchner mit 18 Punkten zurück, drehten aber Mitte des dritten Viertels die Partie und entschieden die Begegnung mit einem Kraftakt. Dennis Seeley (20 Punkte) überzeugte bei den Bayern. Bonns Micovic verbuchte einen Zähler mehr.