Die Münchner Basketballer gewinnen die zweite Partie in Bonn knapp mit 82:81 und können am Samstag in heimischer Halle ins Playoff-Finale einziehen.

Von Ralf Tögel

Die Basketballer des FC Bayern haben auch das zweite Spiel der Halbfinalserie um die deutsche Meisterschaft in Bonn gewonnen. Nach dem knappen 82:81-Erfolg können die Münchner die Best-of-five-Serie am kommenden Samstag (18 Uhr) im heimischen Audi Dome beenden und ins Finale einziehen. Im ersten Spiel am Samstag gewann der FCB 80:68.

Trainer Andrea Trinchieri hatte die Bonner "superhart" erwartet nach der Niederlage, er sollte sich nicht täuschen. Bonn kam mit viel Willen auf das Parkett, was sich in einer 25:21-Führung nach dem ersten Viertel niederschlug. Aber der Bayern-Trainer hatte auch vorhergesagt, dass sich sein Team steigern werde, auch diese Prognose traf ein. Die Fehlerquote im Vergleich zum ersten Spiel war deutlich reduziert, auch der Rhythmus im Angriff wurde schneller gefunden: Zur Halbzeit lagen die Münchner Gäste mit 49:45 Punkten in Front. Aber die Gastgeber kämpften nach dem Wechsel verbissen um ihre Chance, es blieb ein enger Schlagabtausch, erst drei Sekunden vor dem Ende gelang Othello Hunter per Freiwurf der Siegtreffer. Beste Werfer waren Nick Weiler-Babb (18), Andreas Obst (17) und Deshaun Thomas 16).

Alba Berlin hatte in der Halbfinalserie am Sonntag vorgelegt, nach dem knappen 89:84-Sieg im ersten Spiel gegen die MHP Riesen Ludwigsburg zeigte sich der deutsche Meister im zweiten Aufeinandertreffen in heimischer Halle klar verbessert und fertigte die Gäste mit 100:76 Punkten ab. Somit kann auch der Titelverteidiger im dritten Spiel, diesmal auswärts, den Finaleinzug vorzeitig schaffen.