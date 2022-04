Von Ralf Tögel

Andrea Trinchieri war sichtlich bemüht, dem Moment etwas an Bedeutung zu nehmen. Also sagte er direkt nach dem Triumph in das Euroleague-Mikrofon, dass er das Geschehen schon sehr genau einzuordnen wisse. Klar, man habe sich gerade ein zweites Heimspiel erarbeitet, aber mehr sei realistisch betrachtet nicht gelungen. Es freue ihn für die Spieler und den Klub, das schon, aber er, der Trainer Trinchieri, "ist gerade sehr geerdet".

Es gab auch andere Kunde von diesem Donnerstagabend, umgehend nach der Schlusssirene wurde aus Barcelona die Nachricht von einer Sensation in die Basketball-Welt hinausposaunt. Und die Wahrheit? Liegt wohl wie so oft irgendwo dazwischen.

Fakt ist jedenfalls, dass den Basketballern des FC Bayern mit dem deutlichen 90:75 ein nicht zu erwartender Auswärtssieg beim großen Euroleague-Titelfavoriten FC Barcelona gelungen ist. Damit haben die Münchner nach der 67:77-Niederlage vom Dienstag zum 1:1 im Viertelfinale ausgeglichen und sich in der Best-of-five-Serie die bessere Ausgangsposition erarbeitet. Drei Siege sind für den Einzug in das Final Four vonnöten und die nächsten beiden Spiele finden kommenden Mittwoch (20.30 Uhr) und Freitag (20.45 Uhr) in der heimischen Basketballarena in München statt. Die Bayern könnten also mit der Unterstützung von 6700 Zuschauern weiter alle überraschen, die in diesem Duell eine klare Sache für Barça vorausgesagt hatten.

Deshaun Thomas und Andreas Obst haben im erste Spiel keinen Punkt erzielt, nun führen sie die Bayern zu Sieg

Dass die Vorstellung eines Münchner Weiterkommens nicht zwingend ins Reich der Fabel zu rücken ist, hat die Bayern-Mannschaft nun eindrucksvoll bewiesen. Denn wie der Trainer erinnerte, trat sein Team nicht in Vollbesitz seiner Kräfte an. Der immer gefährliche Scorer Darrun Hilliard wurde just am Donnerstag das gebrochenes Schlüsselbein operativ gerichtet, Leon Radosevic vertrat sich das Sprunggelenk und saß nach drei Spielminuten für den Rest der Partie nur noch auf der Bank.

Detailansicht öffnen Nick Weiler-Babb übernahm in entscheidenden Momenten für die Bayern, hier wirft er gegen Barcelonas Rokas Jokubaitis. (Foto: Urbanandsport/Imago)

In Corey Walden fehlt seit Wochen ein wichtiger Regisseur. Nach der Niederlage am Dienstag, in der sich die Mannschaft durchaus respektabel präsentiert hatte, mahnte Trinchieri an, dass einige Spieler hinter ihren Möglichkeiten geblieben waren, was es schleunigst zu ändern gelte.

Denn neben Hilliard war es vor allem Vladimir Lucic, der das Spiel der Münchner getragen hatte. Deshaun Thomas indes, einer jener Euroleague-erfahrenen Spieler, die von den Münchnern gerade für das internationale Geschäft ins Team geholt wurden, war so gut wie gar nicht in Erscheinung getreten. Auch Nationalspieler Andreas Obst, dessen primäre Aufgabe den Distanzwurf vorsieht, traf wie Thomas keinen einzigen Wurf. Beide zeigten sich nun einsichtig - und wie.

Thomas war der beste Akteur auf dem Feld und mit 25 Zählern Topscorer und lobte hernach die Teamleistung, zu der dieses Mal jeder etwas beigetragen habe - und fügte bescheiden an: "sogar ich." Obst traf immer dann, wenn seine Dreier dringend benötigt wurden. So geriet die Partie zu einer Machtdemonstration der Gäste, die von Anfang an den Ton angaben und nach einer schnellen 9:3 Führung beim 11:13 nur ein einiges Mal in Rückstand gerieten.

Drei der vier Viertel gingen an die Bayern (23:18, 25:17, 23:19), nur gegen Ende des dritten Durchgangs kamen die Gastgeber beim 56:61 wieder näher, doch Obst beendete die aufkeimenden Hoffnungen mit zwei verwandelten Dreiern. Im ersten Spiel hatte Trinchieri die mangelnde Effektivität in der Offensive als Ursache für die Niederlage ausgemacht, sowie unnötige Fehler in der Verteidigungsarbeit.

Der Sieg hat im Münchner Team die Erkenntnis bestärkt, dass auch mehr gegen den Favoriten möglich ist

Beides wurde nun eindrucksvoll verbessert, neben Thomas und Obst, der 15 Punkte sammelte, trafen in Nick Weiler-Babb (12), Ognjen Jaramaz (11) und Augustine Rubit (10) drei weitere Spieler zweistellig. So konnten sich Kollegen wie Lucic oder Othello Hunter, die noch am Dienstag die wichtigen Akzente setzten, mehr auf die Defensive konzentrieren.

Und die war einmal mehr die Basis aller Bemühungen, die ständig aktiven und biestigen Bayern ließen die Offensivkönner der Katalanen nie zur Entfaltung kommen. Von Center Brandon Davies und NBA-Guard Dante Exum, die am Dienstag noch maßgeblich zu Barcas Sieg beitrugen, war wenig zu sehen. Natürlich sind Extrakönner wie Nikola Mirotic, Nicolas Laprovittola (beide 16 Punkte) oder Nick Calathes (13) nie ganz auszuschalten, gegen diese Münchner Panzerknacker-Defensive war das aber zu wenig.

Trainer Trinchieri erwähnte noch die positive Wirkung dieses Erfolgs, schon der Sieg in Madrid im letzten Hauptrundenspiel habe in seinem Team die Erkenntnis bestärkt, dass es auch gegen das beste Vorrundenteam nicht chancenlos ist. Auch in den Köpfen der favorisierten Gegner dürfte dieser Abend einiges hinterlassen haben. An mehr wollte der geerdete Italiener in diesem Moment aber nicht denken.