Das dritte Viertel lief am Donnerstagabend, und es lief nicht gut für Bayern Münchens Basketballer. Die Telekom Baskets Bonn lagen 66:55 vorn, oft waren sie einfach so durch die Defense des Tabellenführers spaziert, als bestünde sie aus nichts als Luft. So war Bonns Phlandrous Fleming mit 27 Punkten zum Topscorer avanciert. Ausgerechnet Fleming, der defensivstarke Guard, zeigte den Münchnern allzu oft, wie man ihre Abwehr aushebelt. „Leider sind wir in ein Rauf-und-runter-Spiel geraten“, sagte Münchens Coach Gordon Herbert später, „Bonns Tempo ist herausragend, in der Defense sind wir ihnen die meiste Zeit des Spiels hinterhergelaufen.“