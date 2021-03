Die Basketballer des FC Bayern gehen mit einem weiteren Erfolgserlebnis in das schwere Auswärtsspiel der Euroleague an diesem Donnerstagabend bei Valencia Basket. Das Team von Trainer Andrea Trinchieri gewann am Dienstag das Heimspiel der Bundesliga (BBL) gegen den Mitteldeutschen BC 85:66 (38:32). Für die Münchner war es in der BBL der siebte Sieg in Serie, mit jetzt 42:8 Punkten schoben sie sich an Alba Berlin vorbei (40:8, ein Spiel weniger) auf Platz zwei. Damit sind sie nach 25 der 34 Hauptrunden-Partien bereits für die Playoffs qualifiziert. Die Bayern machten es sich nach dem ersten Viertel (19:13) etwas schwer, begannen dann aber den Schlussabschnitt mit einem konzentrierten 16:2-Run zum 75:57 (25.). Beste Werfer waren D.J. Seeley (19), Nick Weiler-Babb (17), Jalen Reynolds (14) und JaJuan Johnson (13), der zudem vier Blocks hatte. Trinchieri schonte Wade Baldwin, James Gist, Vladimir Lucic und Paul Zipser, Nihad Djedovic fällt noch eine Weile verletzt aus.