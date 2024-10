Der 118-malige deutsche Basketballnationalspieler Niels Giffey spricht über den Schock am Ende der Sommerspiele in Paris, den FC Bayern München, zu große Belastungen im Profisport – und er verkündet seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft.

Interview von Ralf Tögel und Sebastian Winter

Niels Giffey macht es sich auf dem Sofa in der FC-Bayern-Lounge bequem, über ihm hängen Poster von Vladimir Lucic, Devin Booker – und von ihm selbst. Sein Ringfinger an der linken Hand, den er sich Anfang Oktober bei einer Spielaktion gebrochen hat, steckt noch in einer kleinen Schiene. Zeit also für den 118-maligen deutschen Nationalspieler, über seine Laufbahn bei den FC-Bayern-Basketballern zu sprechen – und seinen Rücktritt aus der DBB-Auswahl, den er nun im FC-Bayern-Podcast „Open Court“ und in der SZ verkündet.