Die Basketball-Bundesliga (BBL) trifft sich am Donnerstag wegen der Auswirkungen durch das Coronavirus zu einer Krisensitzung. Bei der außerordentlichen AG-Tagung aller Vereine soll über den Spielbetrieb in der Liga diskutiert werden. Die Klubs wollen bei dem Treffen eine Regelung für die Bundesliga finden, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung des FC Bayern München Basketball. BBL-Chef Stefan Holz sprach von einer "existenziellen" Situation: "Wenn die Spieltagserlöse wegbrechen, funktioniert das nicht." Es müsse ins "Bewusstsein rücken, dass der Profisport massive Auswirkungen zu spüren bekommen wird".