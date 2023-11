Die Basketballer des FC Bayern München haben die nächste Niederlage in der Euroleague kassiert. Am Donnerstag zog der Basketball-Bundesligist in Belgrad gegen Maccabi Tel Aviv mit 90:93 (44:46) den Kürzeren. 23 Ballverluste waren aus Münchner Sicht zu viele. Damit warten die Bayern im Europapokal seit vier Spielen auf den nächsten Sieg, bislang hat das Team von Cheftrainer Pablo Laso nur zwei seiner sieben Euroleague-Partien gewonnen.

Die Verteidigung der Bayern stand zu Beginn gut, offensiv leisteten sich die Gäste aber einige Ballverluste. Dank guter Abschlüsse in Korbnähe führten die Münchener nach dem ersten Viertel dennoch mit 19:17. Im zweiten Durchgang traf der Basketball-Bundesligist zwar fünf Dreier, gleichzeitig fand aber auch Tel Aviv seinen Rhythmus, drehte die Partie und ging mit einer 46:44-Führung in die Kabine. Im dritten Viertel agierten die Gäste zu unkonzentriert, neunmal verloren die Bayern den Ball und lagen vor dem Schlussabschnitt mit 62:71 zurück. Dort pendelte sich der Münchner Rückstand auf zwischen vier und acht Punkte ein, ehe die Gäste durch einen 7:0-Lauf drei Minuten vor Spielende auf 82:83 verkürzten. Dann verlor Leandro Bolmaro zweimal nacheinander den Ball, das nutzte Tel Aviv aus und antwortete mit einem entscheidenden 6:0-Lauf. Carsen Edwards (17 Punkte) und Serge Ibaka (16) hielten bei München am stärksten dagegen. Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und dem derzeitigen Gaza-Krieg bestreitet Maccabi Tel Aviv seine Euroleague-Heimspiele nicht mehr im eigenen Land. Die Partie in Belgrad war die erste Maccabis als offizielles Heimspiel außerhalb Israels. Zuschauer waren aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen.