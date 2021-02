Die Basketballer des FC Bayern haben am 25. Spieltag der Euroleague einen kleinen Rückschlag im Kampf um die Playoff-Plätze erlitten. Sie unterlagen am Freitagabend beim französischen Klub Asvel Lyon-Villeurbanne 79:87 (35:44). Mit 15:10 Siegen bleiben die Münchner zwar auf Platz fünf, ließen aber die Verfolger aufschließen, die allesamt gewannen. Das nach schwerem Saisonstart in Schwung gekommene Team von Fenerbahce Istanbul liegt nur aufgrund des schlechteren Korbverhältnisses noch dahinter.

Auch Lyon-Villeurbanne hatte zuletzt eine Serie von fünf Siegen hingelegt, weshalb FC-Bayern-Trainer Andrea Trinchieri vor der Partie gewarnt hatte: "Ich erwarte ein extrem schwieriges Spiel." Zur näheren Erklärung führte er noch aus: "Die französische Liga pausiert, sie werden ausgeruht sein." Zumindest waren die Franzosen zu Beginn munterer als die Münchner, bei denen Zan Mark Sisko nach siebenwöchiger Verletzungspause sein Comeback gab. So wenig wie er verständlicherweise nicht in seinen Rhythmus fand, so wenig taten es unverständlicherweise auch seine Teamkollegen. Mit 18 Punkten Abstand (39:57) lagen sie Mitte des dritten Viertels bereits zurück, ehe sie sich zu einem Comeback aufrafften und die Partie noch einmal spannend machten. Angeführt von Wade Baldwin (19 Punkte) und Vladimir Lucic (18) glichen sie sogar noch aus, 77:77 (38.), doch in der Schlussphase gelang ihnen dann nicht mehr viel.