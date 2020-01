Darauf hatten sie gehofft, die Verantwortlichen der Basketballer des FC Bayern, dass der Trainerwechsel von Dejan Radonjic zu Oliver Kostic (im Bild) neuen Schwung in die Mannschaft bringt. Es hat 20 Minuten gedauert, doch dann sprang der Funke über und die Münchner hatten den Titelverteidiger am Rande einer Niederlage, die Sensation blieb bei der 77:84-Niederlage aber aus. Zwar haben die Bayern keine Punkte gewonnen, sich aber nach den zuletzt miserablen Leistungen in der Gunst der Zuschauer wieder weit nach oben gekämpft.

Die Gäste reisten ersatzgeschwächt an, denn in Daniel Hackett, Janis Strelnieks und Will Clyburn fehlten dem russischen Serienmeister drei Topspieler. Was bei einem Kader von diesem Zuschnitt jedoch nicht auffällt - fehlt einer, rückt der nächste nach. Der wichtigste Mann war ja mit von der Partie, Moskaus Topscorer und Spielmacher Mike James wurde seinem Ruf mit 27 Punkten gerecht. Anfangs konnten die Bayern noch gut mithalten, Josh Huestis, der erstmals in die Startformation beordert wurde, traf zum 8:7 - es blieb die einzige Führung des gesamten Abends. Huestis dankte dem neuen Coach Kostic das Vertrauen mit seiner besten Saisonleistung, war mit 17 Punkten neben dem einmal mehr überragenden Center Greg Monroe (20 Punkte, zehn Rebounds) derjenige, der sein Team im Spiel hielt. Doch dann kam der Titelverteidiger ins Laufen und zog, angeführt von James und Darrun Hillard (20), unaufhaltsam davon. ZSKA war in der ersten Halbzeit in allen Belangen überlegen, die Münchner wirkten nervös, kaum ein Wurf fand ins Ziel, das Team fand trotz aller Bemühungen nicht in den Rhythmus. Das ernüchternde Resultat war ein 25:41-Rückstand, das Spiel schien angesichts der bis dahin gezeigten Kräfteverhältnisse entschieden zu sein.

Doch die Bayern kamen zurück, Vladimir Lucic initiierte mit vier schnellen Punkten und einem Ballgewinn eine Aufholjagd, wie man sie im Audi Dome lange nicht mehr gesehen hat. Die 5850 Zuschauer waren längst aus dem Häuschen und brüllten Playoff-Stimmung unters Hallendach. Und plötzlich fielen bei den Münchnern die Würfe, plötzlich offenbarte das gesamte Team seine Möglichkeiten, plötzlich war sie zu spüren: die Aufbruchstimmung. Weil sich die Gastgeber auch in der Defense steigerten, spielten sie den Favoriten im dritten Viertel an die Wand, vor dem letzten Viertel war beim 52:59 wieder alles möglich.

Auch im finalen Durchgang war der FCB besser, Lucic (17) und Petteri Koponen (12) punkteten in einem starken Kollektiv zweistellig, doch Moskau hatte die Klasse, den knappen Vorsprung über die Zeit zu zittern.