Das Finalturnier der Basketball-Euroleague wird erstmals in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfinden. Die besten vier Mannschaften werden vom 23. bis 25. Mai in der Etihad Arena von Abu Dhabi um den Titel kämpfen. Das gab die privat organisierte Euroleague bekannt, die damit neue Märkte außerhalb Europas erschließen will. Aus Deutschland kämpfen die Bayern-Basketballer zunächst einmal um den Einzug in die Playoffs. Alba Berlin hat darauf als Tabellenletzter keine Chance mehr. Bislang war noch nie ein deutsches Team beim Final Four der Euroleague dabei.