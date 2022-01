Von Christoph Leischwitz, München

Die Basketballer des FC Bayern haben in der Euroleague noch nie ein Spiel gegen Alba Berlin verloren. Und auch, wenn es am Freitagabend eine Weile so aussah, als könnte dieser Trend brechen, behielt die Serie mit dem nunmehr fünften Sieg Bestand. Der 62:56-Erfolg war umso bedeutsamer, als dass der Mannschaft von Andrea Trinchieri­ dank der anderen Ergebnisse des Abends der Sprung auf den achten Tabellenplatz gelang. Es war zugleich der fünfte Pflichtspielsieg in Serie der Münchner, und ein hart erkämpfter dazu. "Was für ein hässliches Spiel! Das war wie eine Schlammschlacht", analysierte der Bayern-Coach anschließend bei Magentasport. Beide Teams, so Trinchieri, hätten wenig Energie mit in die Partie gebracht. Die Erleichterung war dem 53-Jährigen dabei dennoch anzusehen.

Kurz hat es den Anschein, als habe Berlin alles im Griff

Die 1625 Zuschauer im Audi Dome, die ersten im Kalenderjahr 2022, erlebten eine punktearme, von den Defensiven geprägte Partie. So verbuchte Bayerns Nick Weiler-Babb in der ersten Halbzeit nicht weniger als sechs Steals. Das zweite Viertel endete gerade einmal mit 10:8 Punkten für die Münchner. "Wir kommen langsam rein", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer in der Halbzeit, damit meinte er vor allem die jüngste Erfolgsserie und der realistische Ausblick auf einen erneute Playoff-Platzierung. Dann leistete sich die Offensive der Bayern erst mal eine mehrminütige Komplett-Auszeit - in den ersten fünf Minuten des dritten Viertels gelang kein einziger Korb aus dem Feld. Fast hatte es den Anschein, als habe Berlin, angeführt vom Ex-Bayern Maodo Lo, alles im Griff.

Plötzlich aber trafen die Bayern wieder aus allen Distanzen, nach 32 Minuten führte das Heimteam erstmals wieder. Entschieden war die intensiv geführte Partie aber erst, als Vladimir Lucic 41 Sekunden vor Schluss einen Dreier verwandelte, dabei ein Foul zog und den Extrapunkt versenkte. Lucic war am Ende mit 19 Punkten auch klar der erfolgreichste Offensivspieler der Bayern. "War ein schönes Spiel, wie immer", sagte Lucic, der damit seinem Trainer widersprach - er konnte damit wohl nur die anhaltende Erfolgsserie gegen Alba im internationalen Wettbewerb gemeint haben. Zeit zum Ausruhen bleibt kaum: Nur gut 43 Stunden nach dem Spielende wartet schon das nächste Duell auf die Münchner, am Sonntag in der Bundesliga gegen Medi Bayreuth (18 Uhr).