Während die Basketballer des FC Bayern noch am Kader für kommende Saison basteln, steht der Terminplan für die Euroleague fest. Die Münchner werden erstmals als festes Mitglied starten, los geht es am 30. September beim israelischen Meister Maccabi Tel Aviv. Der hat sich bekanntlich Center Jalen Reynolds geangelt. Zum ersten Heimspiel im Audi Dome (Donnerstag, 7. Oktober, 20.30 Uhr) gastiert Titelfavorit Barcelona, es folgen Auswärtspartien in Kazan, St. Petersburg und Kaunas. Am 26. Oktober kommt Playoff-Gegner Mailand, zwei Tage später Alba Berlin.