Sportlich, das sei hier explizit an erster Stelle erwähnt, hat die Euroleague einmal mehr überzeugt. Wie die gesamte Saison bot auch das Final Four Unterhaltung allererster Güte, besonders der Finalsieg von Fenerbahce Istanbul gegen AS Monaco war sehenswert. Nicht wenige schätzen diesen europäischen Basketballwettbewerb sogar im Vergleich zur nordamerikanischen Traumfabrik NBA als besser ein. Allerdings haben die Verantwortlichen im wahrsten Wortsinne erstmals gewohntes Terrain verlassen und die Endrunde in die Vereinigten Arabischen Emirate vergeben.