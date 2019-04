14. April 2019, 00:55 Uhr Basketball Eurocup Finale als Appetithäppchen

Alba Berlin erzwingt im Eurocup ein entscheidendes drittes Spiel gegen Valencia. Das Ziel des Klubs lautet aber: Euroleague.

Von Saskia Aleythe, Berlin

Europäischen Basketball sucht man im isländischen Fernsehen vergeblich. Martin Hermannsson hat das vor kurzem erzählt, diese kleine Anekdote, wie er innerhalb von einem Jahr das Schwärmen lernte für die größere Bühne in seinem Sport. "Vor dieser Saison wusste ich noch nicht viel über den Eurocup", sagte Hermannsson also, der Isländer war bis zum vergangenen Sommer noch in Frankreichs Liga unterwegs, kam dann zu Alba Berlin. Und wo ihn der neue Klub hinführen würde, war für den 24-Jährigen auch erst einmal mit Rätselraten verbunden. Nicht mal die Hälfte der Gegner in diesem Eurocup sagte ihm etwas, "ich hatte keine Ahnung, wo sie spielen". Aber Hermannsson ist lernfähig, und so weiß er mittlerweile: Was den Berlinern am Freitagabend in eigener Halle gegen Valencia Basket gelungen ist, würde womöglich auch in Island Zuschauer finden.

Zwei Sekunden trennten die Spanier davon, in Berlin schon alles für sich zu entscheiden: Diesen Pokal mit nach Hause zu nehmen, in einem Endspiel, in dem sie als klare Favoriten galten. Weil sie die abgezocktere und eingespieltere Mannschaft sind, weil sie schon die erste Partie am Dienstagabend in Valencia mit 89:75 gewonnen hatten. Zwei Sekunden leuchteten also auf der Uhr auf, 14 500 Zuschauer verausgabten sich mit ihren Klatschpappen auf den Tribünen, es stand 81:83 aus Berliner Sicht. Und dann markierte Peyton Siva mit einem Korbleger den Ausgleich. Es folgte die Verlängerung, mit dem besseren Ende für Alba Berlin. "Es war ein Erfolg, sich den Fans so zu präsentieren", sagte Alba-Trainer Aito Garcia Reneses nach dem 95:92, "im dritten Spiel weiß das Team, das es um den Pokal mitkämpfen kann." Und das wäre dann ja nicht nur der größte Erfolg einer deutschen Mannschaft auf internationalem Parkett, sondern auch der Lohn für ein besonderes Team.

Persönliche Auszeichnungen haben sie in diesem Wettbewerb schon einige gesammelt. Luke Sikma: bester Spieler der Eurocup-Saison. Peyton Siva: bester Spieler der Viertel- und Halbfinalserie. Und dann ist da noch Aito Garcia Reneses, der bekannteste Trainer auf europäischem Boden: bester Trainer des Eurocups. Dazu kommen dann all die anderen Talente, die sich in Berlin tummeln: So jung wie die Berliner (23,7 Jahre) ist im Durchschnitt keine andere Mannschaft in diesem Wettbewerb - dass sie so weit gekommen ist, bestätigt den Klub, der 30 Prozent seines Budgets in die Jugendarbeit steckt. Valencia habe "ein Budget weit, weit weg von uns", sagte der Alba-Geschäftsführer Marco Baldi, "wenn man sieht, dass das, was man über Jahre aufgebaut hat, auch wirklich aufgeht, das tut schon gut."

"Er ist ein Magier", wird Albas legendärer Coach Reneses gelobt

Auch für Trainer Reneses ist der Erfolg eine weitere Bestätigung seiner Arbeit. Der 72-Jährige ist ohnehin eine Größe im Basketball und hat einst in Spanien etliche Titel gewonnen, 2008 führte er die spanische Nationalmannschaft zu Olympia-Silber. In Berlin schenkt er den Jungen Vertrauen, auch in brenzligen Situationen. Acht Spieler im aktuellen Saisonkader stammen aus der eigenen Jugend. "Er ist ein Magier", sagt der Isländer Hermannsson über ihn, "ich liebe es, wie er uns anleitet".

Einen Einblick darin gewährte der Mann, den die Spieler nur Aito nennen, dann auch am Freitagabend. "Ich bin zufrieden mit meiner Mannschaft", sagte er also, "ich wäre aber auch zufrieden, wenn wir verloren hätten. Meine Idee ist, das Maximum herauszuholen, nicht zu gewinnen." Es ist ein Gedankenkniff, den Reneses da vornimmt. In den vergangenen 14 Monaten hat die junge Truppe drei Finals verloren: In Meisterschaft und im Pokal 2018 sowie im diesjährigen Pokal. "Ich weiß, dass die Leute sagen: Ihr verliert immer im Finale", sagte Reneses noch, "aber ich bin zufrieden mit dem Team. Ich will keinen Druck auf sie aufladen und dass sie nur in Sieg und Niederlage denken."

Noch nie konnte eine deutsche Mannschaft diesen Pokal gewinnen, nur Alba Berlin hat bisher die Finalserie erreicht, 2010. Auch damals spielten sie gegen Valencia, auch damals verlor man das Endspiel, deutlich mit 44:67 in Vitoria, es wurde noch nicht im Best-of-Three-Modus gespielt. Aus diesem Team ist heute keiner mehr in Berlin dabei. Der größte Kluberfolg in Europa geht auf das Jahr 1995 zurück, damals sicherte sich Alba den mittlerweile abgeschafften Korac-Cup. Unterm Hallendach prangte auch am Freitagabend noch ein Trikot mit der Aufschrift dieses Erfolgs. Überhaupt war die Atmosphäre eine seltene für die Berliner. "Das ist eine große Halle, und du siehst sie nicht so oft so voll", sagte Kapitän Niels Giffey, "es war eine beeindruckende Kulisse."

Was Mannschaft und Trainer nun besonders freute: Dass sie aus der ersten Partie in Valencia gelernt hatten und die offensichtlichsten Schwächen beheben konnten. Vor allem in Sachen Rebounds hatten die Berliner unter der Woche noch ziemlich schlecht abgeschnitten - in der Partie in der heimischen Arena sah das schon deutlich besser aus. 32 zu 35 Rebounds auf spanischer Seite, dem Amerikaner Luke Sikma gelangen die meisten Balleroberungen. "Wir haben den ganzen Abend gekämpft, das macht mich sehr stolz. Jetzt versuchen wir, es auswärts nach Hause zu bringen", sagte er.

Mit 15 Punkten gehörte er zu den besten Werfern der Berliner, der Litauer Rokas Giedraitis kam mit seinen wertvollen Dreiern auf 17 Punkte. Hermannsson präsentierte sich vor allem in den ersten Vierteln als zielsicher, auch der erst 17-jährige Franz Wagner kam mit zwei Dreiern gut in die Partie. Sein Bruder Moritz, der in der NBA bei den Los Angeles Lakers spielt, war für die Partie extra nach Deutschland geflogen und jubelte auf der Tribüne mit. Vielleicht nicht die schlechteste Entscheidung. Alba-Geschäftsführer Baldi war von dem Sieg so beseelt, dass er sagte: "Das ist ein Basketballfest. Es gibt Finals, die werden einfach so weggespielt. Aber das war heute etwas Besonderes."

Berlin hofft, eine Wildcard für die Euroleague zu bekommen

Schon am Montag ist das entscheidende Spiel in Valencia, wo die laute spanische Anhängerschaft ihre Mannschaft zum vierten Pokal im Eurocup schreien möchte. Schon 2003, 2010 und 2014 konnte Valencia im zweitwichtigsten europäischen Wettbewerb triumphieren. "Wenn wir in die Köpfe von Valencia kommen, werden wir eine Chance haben", mutmaßte Baldi. Womit er auf eine Erinnerung der Spanier an 2017 spekuliert: Damals gewann Valencia in der Finalserie ebenfalls das erste Spiel, musste dann eine Niederlage hinnehmen gegen Málaga - und verlor schließlich auch die dritte Partie.

Der besondere Teamgeist der Berliner soll nach Möglichkeit seine Wirkung entfalten, um gegen das "abgebrühte Team" (Baldi) vielleicht doch entscheidend punkten zu können. "Das ist eine eingeschworene Gemeinschaft, die wollen sich selbst belohnen mit einer Euroleague-Qualifikation", sagte Baldi. Die höchste Spielklasse würden sie mit dem Titel erreichen, oder wenn sie gegen den FC Bayern, der schon eine Wildcard hat, ins Meisterschaftsfinale kämen. Doch auch so wäre eine Wildcard für die Berliner denkbar, sagte Euroleague-Chef Jordi Bertomeu am Freitag in Berlin. "Berlin ist eine Stadt, in der wir gerne sind. Für die Euroleague hat Alba eine gute Struktur."

Euroleague, es ist das große Ziel hinter diesem Pokal. Und auch Hermannsson hat sich damit schon beschäftigt, wie überhaupt auch Valencia schon früh in seinem Leben eine Rolle spielte. Sein Onkel Jon Stefansson war der erfolgreichste Basketballer Islands und spielte einst bei diesem Klub, im Alter von zwölf Jahren besuchte Hermannsson ihn in Valencia. "Damals hätte ich nie gedacht, dass ich in zwölf Jahren mal dort spielen würde, im Eurocup-Finale! Das ist verrückt." Jetzt darf er es sogar noch ein zweites Mal tun.