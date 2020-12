Jetzt hat es auch den FC Bayern erwischt: Die Münchner Basketballer unterlagen bei den Baskets Oldenburg mit 95:100 und mussten die erste Niederlage in der Bundesliga einstecken. Der Schaden bleibt überschaubar, der Titelfavorit ist als Zweiter hinter Ludwigsburg in einem Feld von fünf Teams mit 12:2 Punkten weiterhin ganz vorne dabei. Den Münchnern steckten sichtlich die Euroleague-Strapazen der Woche in den Knochen, am Mittwoch unterlag der FCB in St. Petersburg, schaffte am Freitag gegen den spanischen Meister Vitoria-Gasteiz einen 77:66-Triumph. In Oldenburg fehlte zunächst die Energie, in der Defensive waren die Bayern meist einen Schritt zu spät. Bei den offensivstarken Baskets überzeugte vor allem Rickey Paulding (26 Punkte), der sein Team zu einer 55:50-Halbzeitführung führte. In einem turbulenten Schlussviertel musste erst Trainer Andrea Trinchieri wegen lautstarker Proteste gegen die Referees die Bank räumen, dann schaffte FCB-Topscorer Wade Baldwin (25) fast im Alleingang den 90:92-Anschluss, letztlich reichten die Kräfte nicht mehr.