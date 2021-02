Andrea Trinchieri hielt sich am Dienstagabend nicht lange auf im Ulmer Pressestübchen, weder körperlich, noch gedanklich. "Wir haben gut gegen ihre Schützen gearbeitet und ihre Drei-Punkte-Würfe kontrolliert, aber wir waren schlecht beim Rebounden", dem Einfangen der vom Brett abprallenden Bälle, resümierte der Trainer der FC-Bayern-Basketballer nach dem 81:77 (40:38)-Erfolg bei Ratiopharm Ulm, dem vierten knappen Sieg innerhalb von sieben Tagen.

Am vorigen Mittwoch hatten die Münchner 74:70 in Würzburg gewonnen, am Sonntag 93:92 in Bamberg, dazwischen am Freitag in der Euroleague daheim 101:95 nach Verlängerung gegen den nationalen Rivalen Alba Berlin. "Wenn man so oft spielt, ist es nur wichtig zu gewinnen", sagte Trinchieri und fügte, fast schon im Gehen, noch hinzu: "Ein Spiel abhaken und weiter zum nächsten." Dann war der Italiener auch schon weg, noch ehe ihn Ulms Pressesprecher ordentlich verabschieden konnte.

Ganz so eilig hätte es Andrea Trinchieri gar nicht haben müssen, das nächste Spiel der FC-Bayern-Basketballer findet erst am Freitag statt, gegen die Fraport Skyliners aus Frankfurt, die Tabellenneunten der Basketball-Bundesliga (BBL), die um die Playoff-Teilnahme der besten Acht kämpfen. Danach geht es wieder im Zwei-Tages-Rhythmus weiter, am Sonntag zum Aufsteiger Chemnitz 99ers, den die Münchner vor einem Monat daheim erst im letzten Moment 77:76 niedergerungen haben.

"Wir sind auf dem richtigen Weg", glaubt Trainer Trinchieri

Trotz des aktuell nur fünften Tabellenplatzes in der BBL (26:6 Punkte) zieht Trinchieri viel Zuversicht aus den jüngsten Siegen nach Verlängerung oder in der Schlussphase: "Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg." Flügelspieler Vladimir Lucic, mit 17 Punkten gegen Ulm erneut bester Korbjäger des FC Bayern, hatte bereits nach dem Erfolg über Berlin gesagt: "Das ist die Mentalität unseres Teams. Wir haben schon einige Male in dieser Saison gezeigt, dass wir ein Comeback liefern können."

Diese Fähigkeit hatte ihnen am Sonntag auch Bambergs Coach Johan Roijakkers bescheinigt: "In den letzten Sekunden hat man die Qualität der Münchner gesehen. Sie hatten viele Spiele, die immer gleich abliefen: 37 Minuten haben sie mitgespielt, aber in der entscheidenden Phase haben sie angezogen und das Spiel entschieden."

Von den wettbewerbsübergreifend acht Spielen seit der 51:75-Euroleague-Niederlage vor drei Wochen in Mailand haben die Münchner nur eins verloren, nach Verlängerung gegen Crailsheim (103:105), und das war nach einer kräftezehrenden Russland-Reise im europäischen Wettbewerb. "Ich glaube, dass die Mannschaft Herausragendes leistet", lobt Geschäftsführer Marko Pesic. Dass die Profis angesichts der Terminhatz bewusst Kräfte sparen und die Partien deshalb zuletzt knapp ausfielen, glaubt er nicht. "Wir können nicht verlangen, dass die Mannschaft in jedem Spiel Höchstleistungen bringt", sagt er und erklärt: "Es gibt welche, die spielen trotz Verletzungen, oder sie kommen direkt aus der Reha und müssen ohne Training wieder einsteigen."

Gegen Ulm fehlten erneut Zan Mark Sisko und Robin Amaize, außerdem der bis dato nimmermüde Nick Weiler-Babb, der vom Berlin-Spiel eine Fußverletzung davongetragen hat. Der angeschlagen gewesene Kapitän Nihad Djedovic agiert noch sichtlich gehandicapt.

"Wir müssen ja nicht spielen", sagt Geschäftsführer Pesic - sie wollen

Die Strapazen werden nicht geringer für die FC-Bayern-Basketballer. Am Dienstag gab die BBL bekannt, dass sie die ursprünglich für Anfang November in München vorgesehene Pokal-Endrunde nun für Mitte April fixiert hat. Die Verschiebung war nötig wegen diverser Spielabsagen aufgrund von Corona-Fällen. Wenn nichts dazwischenkommt, sollen die Halbfinals nun am 17. April stattfinden, einem Samstag, und das Finale tags darauf. Die Endspielteilnehmer ermitteln der FC Bayern und Ulm sowie Cup-Verteidiger Berlin und Göttingen. Die Liga hat dafür den an diesem Wochenende geplanten BBL-Spieltag auf ein noch unbestimmtes Datum verlegt.

Für den FC Bayern ist diese Terminierung suboptimal: Im derzeit gar nicht unwahrscheinlichen Fall einer Qualifikation für die Euroleague-Playoffs müssten die Münchner gleich nach dem Pokal-Wochenende die ersten Partien einer Best-of-five-Serie bestreiten. Im Extremfall käme die Mannschaft Mitte April auf acht Einsätze in einem Zeitraum von 16 Tagen. Beim TV-Sender Magentasport versicherte Geschäftsführer Pesic: "Die Bundesliga hat diesen Termin nicht ausgesucht, damit der FC Bayern München so viele Spiele wie möglich in der Kürze der Zeit hat, das ist ja Quatsch."

Die Münchner hatten selbst Termine für den Pokal zur Auswahl gestellt, darunter eben auch den, den sich die BBL ausgesucht hat. Also beschwert sich Pesic nicht. "Die Situation ist in dieser Saison halt so", sagt er fatalistisch mit Verweis auf die Corona-Pandemie und all ihre Folgen. "Ich kann schwer darüber nachdenken, was Mitte April sein wird, weil wir erst Mitte Februar haben. Wir sollten uns erst kratzen, wenn's juckt", schlägt er vor. Natürlich könne die zusätzliche Belastung noch ein Problem werden, wenn die FC-Bayern-Basketballer es in die Euroleague-Endrunde schaffen, aber "wir müssen ja nicht spielen", erinnert Pesic. Sie wollen. Sie wollen als erste deutsche Mannschaft unter die besten Acht Europas. Dafür müssen sie halt einige Kratzer in Kauf nehmen.