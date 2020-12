Brose Bamberg bleibt in der Basketball-Champions-League durch einen 83:82 (43:42)-Erfolg über Pinar Karsiyaka weiter ungeschlagen und führt die Gruppe F mit nunmehr sechs Punkten an. 9,8 Sekunden vor dem Ende lag Brose, das zwischenzeitlich mit sieben Zählern geführt hatte, noch mit einem Zähler vorne. Karsiyaka schaffte es dann aufgrund einer starken Bamberger Verteidigung in insgesamt vier Versuchen nicht, den Ball im Korb unterzubringen. Vier Brose-Spieler punkteten zweistellig: Michele Vitali, Chase Fieler und David Kravish ( je 14) sowie Bennet Hundt (11). "Ich bin sehr zufrieden, wie wir aufgetreten sind", sagte Trainer Johan Roijakkers. "Es war ein Sieg des gesamten Teams, jeder Spieler hat in einer bestimmten Phase übernommen und ist vorangegangen."