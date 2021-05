Von Ralf Tögel

Vielleicht Friseur. Nihad Djedovic hatte dies im SZ-Interview vor der Saison auf die Frage geantwortet, was er beruflich nach seiner aktiven Karriere denn so plane. Ein Scherz, natürlich, Djedovic hatte sich seiner charakteristischen Mähne entledigt, war mit adretter Kurzhaarfrisur zum Gespräch erschienen. Vielleicht, um weiteren Verwechslungen mit dem Fußballer Ibrahimovic zu entgehen, die ihm schließlich seinen Spitznamen Zlatan eingebracht hatten.

Im neuen Look und als neuer Kapitän sollte er die Mannschaft durch eine äußerst fordernde Saison mit der Doppelbelastung von Bundesliga und Euroleague führen. Djedovic spielt seine achte Saison beim FC Bayern, immer war er ein Schlüsselspieler, keiner verkörpert die angestrebte Kontinuität so wie er, Djedovic stand in den meisten Spielen für den Verein auf dem Parkett, er hat die meisten Punkte erzielt. Drei Meistertitel hat Djedovic im roten Trikot gewonnen - und nun zum zweiten Mal den Pokal. Mit einem Schönheitsfehler: Der 31-Jährige musste verletzt pausieren.

Lange hat sich Djedovic mit Schmerzen durch die Saison geschleppt, bis im März eine Arthroskopie unumgänglich wurde. Aber nun ist er wieder da, nach endlos scheinenden Wochen des Rehabilitations- und Aufbautrainings. "Ich bin fit", sagt Djedovic, seit eineinhalb Wochen ist er wieder im Teamtraining. Es gelte nun, zügig in Form zu kommen und der Mannschaft zu helfen. Denn das nationale Geschehen habe Priorität, betont der Kapitän, trotz aller kürzlich errungenen Meriten in der Euroleague. Nie zuvor war eine deutsche Mannschaft so nahe am Erreichen der Endrunde im höchsten europäischen Wettbewerb, hatte sich so spektakulär präsentiert in der kontinentalen Beletage, doch: "Das ist vorbei, jetzt geht es um den Meistertitel. Und da gibt es keine Ausreden."

Fast hätte der Kapitän zum dritten Mal in Serie eine Endrunde verpasst, 2019 beim Titelgewinn noch war er zum wertvollsten Spieler der Final-Playoffs gekürt worden, doch in der verkürzten Final-Serie im vergangenen Juni in der Corona-Blase machte das Knie bereits Schwierigkeiten, Djedovic fiel aus. Das Resultat ist bekannt, der Titelverteidiger schied im Viertelfinale aus, Berlin wurde deutscher Meister. Dann der Neustart, neuer Trainer, neue Spieler, mit Djedovic als Mannschaftsführer, doch die Schmerzen kamen zurück. Djedovic wollte die OP so lange hinauszögern wie möglich, mit konservativen Behandlungen, er biss die Zähne zusammen. Bis es nicht mehr ging und er auch noch die Euroleague-Playoffs verpasste: "Dass ich als Kapitän nicht eine einzige Minute gespielt habe, das schmerzt mich sehr."

Immerhin brachte nun der Pokalsieg vor Wochenfrist Linderung - und nahm viel Druck vom Team. Denn "eine Saison ohne Titel konnte ich mir gar nicht vorstellen", sagt der 31-Jährige, das hat sich nun erledigt. Musste er diesen Triumph noch von der Seitenlinie mitverfolgen, kann er nun im Meisterschaftskampf wieder eingreifen.

Schicksalsschläge sind für Djedovic "Prüfungen von Gott für etwas Besseres"

Der Familienvater ist ohnehin keiner, der mit seinem Schicksal hadert: "Ich bleibe immer positiv, es gibt gute Zeiten im Leben und eben auch schlechte." Eine Einstellung, bei der ihm sein Glaube hilft. Djedovic ist Moslem, betet fünfmal am Tag und ist überzeugt, dass solche Schicksalsschläge "Prüfungen von Gott für etwas Besseres sind". So ließen sich Krisen leichter bewältigen, es schärfe den Blick für die wichtigen Dinge im Leben: "Das hält mich auch auf dem Boden."

Mit 31 Jahren zählt der Kapitän zu den erfahrenen Spielern in einem jungen Kader, was vielleicht in athletischer Hinsicht ein kleiner Nachteil sei, aber der Basketballverstand sei gewachsen: "Als junger Spieler hast du keine Probleme, immer 120 Prozent zu geben, aber triffst nicht immer die besten Entscheidungen." Ihm helfe die Erfahrung: "Ich bin im besten Basketball-Alter und habe noch viel zu geben."

Was noch nicht vonnöten war, im dritten Spiel gegen Crailsheim bekam er von Trainer Andrea Trinchieri ein paar Einsatzminuten, beim Auswärtssieg am Dienstagabend ließ ihn der Coach noch auf der Bank. Die Bayern gewannen dennoch gegen lange renitente Merlins, die in Spielmacher Trae Bell-Haynes den besten Spieler in ihren Reihen hatten, mit 86:72 Punkten und zogen mit 3:1 in die Halbfinalserie ein. Letztendlich waren Qualität und Breite des Münchner Kaders zu viel für die Crailsheimer, denen FCB-Coach Trinchieri aber zu einer "wundervollen Saison" gratuliert. Merlins-Coach Tuomas Iisalo, der den Klub verlassen wird, brachte es auf den Punkt: "Wir haben alles gegeben, aber sie haben mit Spielern wie Zipser, Seeley, Lucic, Reynolds und Baldwin unglaubliche Qualität." Womit alle Akteure mit zweistelliger Punktausbeute genannt waren. Nun gelte es, für das Halbfinale Kräfte zu sammeln, sagte Trinchieri noch. Ob es gegen Bamberg oder Ludwigsburg gehe, sei dabei egal: "Sie spielen beide sehr guten Basketball."

Dann könnte Nihad Djedovic wieder eine Rolle spielen. Noch fehle es ihm an Rhythmus, meint er, aber der komme schnell zurück: "Ich bin bereit."