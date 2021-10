Von Christoph Leischwitz

Da war sie wieder, die Oberfrankenhölle, wie die Oberfrankenhalle auch gerne genannt wird. Nun gut, es war bestenfalls eine Drittelhölle, gut 1600 Zuschauer waren zum Heimspiel-Auftakt von Medi Bayreuth gekommen. Aber das, was sich am Dienstagabend im dritten Viertel im Pokalspiel gegen die Hamburg Towers unten auf dem Parkett zutrug, das ließ die Stimme von Hallensprecher Christian Höreth wieder rollen wie eine Motorsäge, die Anhänger waren aus dem Häuschen. Das alles erinnerte zumindest mal ein bisschen an gute alte Höllenzeiten. Und weil die Bayreuther eine extrem erfolgreiche Woche hinter sich gebracht haben, sieht auch die Zukunft insofern schon ganz gut aus, als dass nun sehr viele Heimspiele im Terminplan stehen. So fand nach dem 93:84-Erfolg über Hamburg die Auslosung für das Viertelfinale gleich noch in der Halle statt. Im nationalen Pokalwettbewerb steht, immerhin, Mitte November ein weiteres Heimspiel an; allerdings gegen den aktuellen deutschen Meister Alba Berlin.

Er müsse seiner Mannschaft ein großes Kompliment machen, sagte Cheftrainer Raoul Korner. "Gerädert und müde" sei man am vergangenen Sonntag aus Sibirien vom Europe-Cup-Qualifikationsturnier zurückgekehrt, wo sich seine Mannschaft gegen starke Gegner durchgesetzt habe. "Dann, trotz Jetlag, ein paar Tage später hier im Pokal gegen Hamburg eine derartige Energieleistung zu bringen, ist sehr stark." Man habe im dritten Viertel, das Bayreuth nach 47:47-Gleichstand zur Pause mit 30:12 für sich entschied, "fünf, sechs Minuten Basketball nahe an der Perfektion" gespielt, fand der 47-Jährige.

Die gute Wurfquote hatte das Team schon beim Turnier in Russland ausgezeichnet - diesmal waren es 56 Prozent aus dem Feld

Einer, der spätestens nach den über 10 000 gereisten Kilometern nun endgültig in Bayreuth angekommen zu sein scheint: Forward Janari Joesaar, am Dienstag mit 22 Punkten bester Scorer des Abends. Er hatte auch maßgeblichen Anteil daran, dass Bayreuth im dritten Viertel gegen Hamburg so klar davonzog, und feierte seine Punkte mit rudernden Armen in Richtung des Publikums. Der 28-jährige Este traf vier seiner fünf Dreier-Versuche und stand damit stellvertretend für jene Stärke, die das Team auch schon beim Turnier in Russland ausgezeichnet hatte: die gute Wurfquote - diesmal waren es 56 Prozent aus dem Feld. Als es nach der Pause auch noch gelang, die Offensiv-Rebounds der Gäste einzudämmen, sei man dann richtig ins Rollen gekommen, gab Marcus Thornton bei Magentasport zu Protokoll. Der US-Amerikaner war mit 19 Punkten zweitbester Schütze.

Eine Schwäche hat das Team aber immer noch nicht in den Griff bekommen: Gegen Ende der Partie hat die neu zusammengewürfelte Truppe schon mehrmals Schwierigkeiten gehabt, das Spiel endgültig für sich zu entscheiden. So kamen auch die Hamburg Towers eine Minute vor Schluss noch einmal auf sechs Punkte heran. Trainer Korner führt das darauf zurück, dass es bei einem breiten Kader mit vielen neuen Spielern länger dauere, letzte taktische Unklarheiten zu beseitigen.

Sie werden viele Möglichkeiten haben, sich schnell einzuspielen. Im Europe Cup steht schon kommenden Mittwoch der Auftakt beim österreichischen Team in Kapfenberg an. Neben den London Lions hat sich für die Vorrundengruppe A auch noch Donar Groningen qualifiziert, die trotz der Finalniederlage in ihrem Qualifikationsturnier dank eines hohen Halbfinal-Erfolgs weiterspielen dürfen. Zwar sagt Aufbauspieler und Bayreuth-Routinier Bastian Doreth, dass man den internationalen Wettbewerb nutzen wolle, um sich in einen "Flow" zu spielen - und die weite Reise habe "gut getan", weil man sehr viel Zeit miteinander verbracht und sich besser kennengelernt habe. Die jüngsten Erfolge haben sich aber freilich noch nicht auf das Kerngeschäft, die Bundesliga, ausgewirkt. Dort steht nach der überraschenden Niederlage zu Beginn in Gießen und einem ausgelassenen Spiel aufgrund der Auslandsreise fast schon eine kleine Aufholjagd an. Diese soll nach Möglichkeit am Samstag (20.30 Uhr) in Chemnitz beginnen.