Isaac Bonga ging nach seinem verfehlten Dreier zur Schlusssirene mit hängendem Kopf in die Knie. Sie hatten extra eine Auszeit genommen, um diesen Spielzug abzusprechen, und nun wirkte der Flügelspieler enttäuscht, als hätte die Basketball -Nationalmannschaft gerade das Spiel aus der Hand gegeben. Dabei ging sie jetzt einfach nur mit einem 59:42 in die Kabine statt mit 62 Punkten.

Diese kurze Szene der Enttäuschung am Freitagmittag barg in Wahrheit mehrere gute Nachrichten. Zum einen war es Bonga möglich, überhaupt in die Knie zu gehen, seine Verletzung aus dem Auftaktspiel gegen Montenegro entpuppte sich als harmlos – wenngleich diesmal Johannes Voigtmann wegen leichter Knieprobleme fehlte. Zweitens zeigte die Szene, wie viel Lust die Mannschaft schon entwickelt hat, auch die vermeintlich leichte Anfangsphase bei dieser EM streberhaft anzugehen. Das zweite Vorrundenspiel zur deutschen Mittagessenszeit gegen Schweden endete 105:83, die Mannschaft hätte diese Aufgabe wohl auch vor dem Frühstück zur Zufriedenheit bewerkstelligt.

„Wir wollten hier gleich zu Beginn eine Message senden“, sagte Bonga bei Magentasport über die starke erste Halbzeit gegen die Schweden. Am Samstagmittag gegen Litauen (12.30 Uhr MESZ) wird das Team aller Wahrscheinlichkeit nach härter gefordert.

Cheftrainer Alex Mumbru wird in der Vorrunde weiter fehlen

In der Nacht war die Mannschaft von einem falschen Feueralarm im Mannschaftshotel geweckt worden – doch das störte die verordnete Lockerheit im Team nicht. So hatte Justus Hollatz erzählt, dass es im finnischen Tampere schwer sei, einen Laden zu finden, der Donuts verkauft – dazu war er verpflichtet worden, weil er im ersten Spiel gegen Montenegro (106:76) den hundertsten Punkt auf die Anzeigetafel gebracht hatte. Sie hatten Co-Trainer Alan Ibrahimagic, der wegen der Erkrankung von Chefcoach Alex Mumbru ein wenig ins Rampenlicht rückt, nach dem Sieg mit einer Wasserdusche in der Kabine bedacht. Und es werden 100-Euro-Wetten darüber abgeschlossen, ob das Team auch im nächsten Spiel die 100-Punkte-Marke knackt oder nicht.

Diese Lockerheit weicht auf dem Parkett der Tampere Deck Arena aber konzentrierten Abläufen. „Wir kennen uns alle schon ewig, es ist einfach perfekt“, freute sich Bonga. Voran ging gegen Schweden einmal mehr Dennis Schröder, der in der Anfangsphase einige schwedische Foul-Provokationen über sich ergehen ließ, mit mehr als 25 Spielminuten am längsten auf dem Feld stand und 23 Punkte erzielte. Aber auch Ergänzungsspieler wie DBB-Neuling Tristan da Silva (sieben Punkte, sechs Rebounds) hatten ihre Momente. Aufbauspieler Maodo Lo glänzte mit einer Trefferquote von 100 Prozent (15 Punkte).

Euphorie kam trotzdem nicht auf, dafür hatte sich die Mannschaft, defensiv betrachtet, gegen die Schweden zu sehr auf einen offenen Schlagabtausch eingelassen. Zweitens spielte Deutschland zur Mittagszeit in einer nur halbvollen Halle. „Da hätte man schon bessere Zeiten kriegen können als Weltmeister“, befand Schröder, zumal auch das Spitzenspiel der Gruppe gegen Litauen zu früher Uhrzeit angesetzt ist. Cheftrainer Mumbru wird dann weiter fehlen, er befand sich am Freitag immer noch im Krankenhaus und wird wegen eines akuten Abdomens vermutlich die gesamte Vorrunde verpassen.