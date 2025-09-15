Eine der berüchtigtsten Vorhersagen in der an Bonmots nicht armen Karriere des Rhetorikers Franz Beckenbauer lautete nach dem WM-Titel der deutschen Fußballer 1990: „Wir sind jetzt die Nummer eins in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.“ Eine nicht ganz so treffsichere Prognose zur Wende war das vom Kaiser, aber jaguttäh, ein echter Beckenbauer eben. Und damit zu den deutschen Basketballern im Jahr 2025, die nun verdientermaßen Welt- und Europameister sind – und bei denen man auf ähnliche Gedanken kommen könnte.
MeinungEM-Titel:Sporthistorisch ist die Leistung der deutschen Basketballer von herausragender Bedeutung
Kommentar von Jonas Beckenkamp
Lesezeit: 2 Min.
Weltmeister und Europameister, diese Kombination gab es noch nie im deutschen Basketball. Und auch für die Zukunft gibt es Grund zu Optimismus.
Deutsche Basketball-Europameister:Verdammt nah dran am gruppendynamischen Ideal
„Das sind alles Brüder“: Den EM-Titel erringen die deutschen Basketballer mit einer Haltung, die in Sportmannschaften selten geworden ist. Sie haben ihre eigene Erzählung geschaffen – mit fast schon kitschigen Momenten beim Triumph von Riga.
Lesen Sie mehr zum Thema