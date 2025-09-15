Weltmeister und Europameister, diese Kombination gab es noch nie im deutschen Basketball. Und auch für die Zukunft gibt es Grund zu Optimismus.

Eine der berüchtigtsten Vorhersagen in der an Bonmots nicht armen Karriere des Rhetorikers Franz Beckenbauer lautete nach dem WM-Titel der deutschen Fußballer 1990: „Wir sind jetzt die Nummer eins in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.“ Eine nicht ganz so treffsichere Prognose zur Wende war das vom Kaiser, aber jaguttäh, ein echter Beckenbauer eben. Und damit zu den deutschen Basketballern im Jahr 2025, die nun verdientermaßen Welt- und Europameister sind – und bei denen man auf ähnliche Gedanken kommen könnte.