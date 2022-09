Für den Favoriten Spanien hat die Basketball-Europameisterschaft mit einem deutlichen Sieg begonnen. Das Team um Rudy Fernandez bezwang am Donnerstagnachmittag in Tiflis im ersten Spiel des Turniers den Außenseiter Bulgarien 114:87 (57:35) und wies bereits zum Auftakt seine exzellente Form nach. Lorenzo Dontez Brown erzielte 17 Zähler für die Spanier, insgesamt punkteten sieben Spieler des Teams von Trainer Sergio Scariolo zweistellig. Spanien gilt in der Vorrundengruppe A neben der Türkei (72:68 zum Auftakt gegen Montenegro) als bestes Team und ist potenzieller Achtelfinalgegner der deutschen Mannschaft, die in Gruppe B auf Europameister Slowenien, Litauen und den Olympiazweiten Frankreich trifft. Das erste Spiel der Gruppe B gewann Bosnien-Herzegowina gegen Ungarn 95:85 (45:46). Die erste Partie der deutschen Auswahl gegen Frankreich begann nach Redaktionsschluss dieser Aufgabe in Köln.