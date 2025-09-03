Ergebnisse wie das deutsche 120:57 gegen Großbritannien schmälern den sportlichen Wert der EM-Vorrunde. Das verwässert den Wettbewerb, belastet die Spieler unnötig – und sorgt nicht für mehr Zuschauer.

Wer als Basketballprofi 57:120 verliert, hat hinterher – Achtung, Branchensprech! – einiges aufzuarbeiten. Es ist deshalb verständlich, dass der Nationaltrainer Großbritanniens nach der Rekordpleite seines Teams gegen die deutschen Weltmeister bei dieser EM fand: „Die Leistung, die wir abgeliefert haben, hat keiner so vorhergesehen. Natürlich ist keiner in der Mannschaft zufrieden damit.“ Zu seiner Beruhigung sei erwähnt: Es hat zu Hause auf der Insel zum Glück kaum einer mitbekommen, denn kein einziges führendes Medium berichtete über diese Klatsche von Tampere. Nicht der sonst so spitzfindige Guardian, nicht die schrille Sun und auch nicht die alte Tante BBC.