Vor fast genau drei Jahren sprach Dennis Schröder einen Satz über den Kollegen Maodo Lo, der hängen geblieben ist. „Maodo wird der nächste deutsche Spieler in der NBA“, gab Schröder nach einem Vorrundenspiel bei der EM 2022 gegen Frankreich zu Protokoll. Lo hatte damals 13 Punkte erzielt und das deutsche Basketball-Nationalteam durch manch schwierige Phase getragen. Die Prognose war auch deshalb gewagt, weil der gebürtige Berliner Lo damals schon 29 Jahre alt war. Heute muss man feststellen: Es kam anders.
Deutsche Basketballer im EM-ViertelfinaleMit Maodo Lo kommt das Mojo
- Deutschland erreicht das EM-Viertelfinale mit einem 85:58-Sieg gegen Portugal, obwohl das Team lange Zeit verzweifelt agiert.
- Maodo Lo wird zum entscheidenden Spieler mit 12 Punkten durch vier verwandelte Dreier, als die deutsche Mannschaft in der schwierigsten Phase des Turniers Punkte brauchte.
- Bundestrainer Alex Mumbru kehrte nach seiner Erkrankung auf die Bank zurück und beruhigte das angespannte Team in der Halbzeitpause mit psychologischen Kniffen.
Das qualvolle Achtelfinale des DBB-Teams gegen Portugal erinnert an eine Wegmarke auf dem Weg zum WM-Titel 2023. Maodo Lo gibt diesmal den Lebenretter, weil er besonders in festgefahrenen Momenten seine Qualitäten hat.
Von Jonas Beckenkamp
