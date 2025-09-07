Zum Hauptinhalt springen

Deutsche Basketballer im EM-ViertelfinaleMit Maodo Lo kommt das Mojo

Maodo Lo (re.) stammt aus Berlin, spielte in New York am College Basketball und ist der Sohn einer Künstlerin. So erklärt sich vielleicht auch manches Element in seinem Spiel.
Maodo Lo (re.) stammt aus Berlin, spielte in New York am College Basketball und ist der Sohn einer Künstlerin. So erklärt sich vielleicht auch manches Element in seinem Spiel. (Foto: Maxim Thore/Bildbyran/Imago)
  • Deutschland erreicht das EM-Viertelfinale mit einem 85:58-Sieg gegen Portugal, obwohl das Team lange Zeit verzweifelt agiert.
  • Maodo Lo wird zum entscheidenden Spieler mit 12 Punkten durch vier verwandelte Dreier, als die deutsche Mannschaft in der schwierigsten Phase des Turniers Punkte brauchte.
  • Bundestrainer Alex Mumbru kehrte nach seiner Erkrankung auf die Bank zurück und beruhigte das angespannte Team in der Halbzeitpause mit psychologischen Kniffen.
Das qualvolle Achtelfinale des DBB-Teams gegen Portugal erinnert an eine Wegmarke auf dem Weg zum WM-Titel 2023. Maodo Lo gibt diesmal den Lebenretter, weil er besonders in festgefahrenen Momenten seine Qualitäten hat.

Von Jonas Beckenkamp

Vor fast genau drei Jahren sprach Dennis Schröder einen Satz über den Kollegen Maodo Lo, der hängen geblieben ist. „Maodo wird der nächste deutsche Spieler in der NBA“, gab Schröder nach einem Vorrundenspiel bei der EM 2022 gegen Frankreich zu Protokoll. Lo hatte damals 13 Punkte erzielt und das deutsche Basketball-Nationalteam durch manch schwierige Phase getragen. Die Prognose war auch deshalb gewagt, weil der gebürtige Berliner Lo damals schon 29 Jahre alt war. Heute muss man feststellen: Es kam anders.

Basketball-Bundestrainer Mumbru bei der EM
:Der Weltmeister-Verbesserer

Wie coacht man ein Weltmeisterteam? Der Katalane Alex Mumbru geht bei der EM in sein erstes großes Turnier als Bundestrainer, mit Ideen, die sich aus seiner Herkunft ergeben. Den Auftakt verpasst er allerdings.

SZ PlusVon Jonas Beckenkamp

