Von Ralf Tögel, Berlin

Franz Wagner war in der Halle, auch Nick Weiler-Babb. Johannes Voigtmann saß am Spielfeldrand, also waren alle drei angeschlagenen Spieler am Montag im Training. Das war die wichtigste Nachricht. Trainer Gordon Herbert wollte nicht zu viel Zuversicht verbreiten, man werde am Dienstag sehen, in diesem Turnier gehe es "ein bisschen ums Überleben". Armin Andres, Vizepräsident des Deutschen Basketball Bunds und zuständig für den Leistungssport, brachte etwas mehr Licht ins Dunkel: Weiler-Babb und der wegen einer Erkältung geschonte Voigtmann werden spielen, bei Wagner, der nur leichtes Training absolvierte, "sieht es gut aus". Andres sei zuversichtlich, "dass wir mit voller Kapelle spielen". Das dürfte auch notwendig sein gegen das bisher einzig ungeschlagene Team des Turniers.

Allerdings bekamen auch die Griechen tags zuvor in ihrem Achtelfinale gegen Außenseiter Tschechien ernsthafte Probleme. Jan Vesely, NBA-erfahrener Euroleague-Spieler des FC Barcelona, hielt Giannis Antetokounmpo, der zu den Attraktionen des Turniers zählt, in der ersten Halbzeit bei vier Zählern. Tschechien verteidigte aggressiv und leidenschaftlich, lag vor dem letzten Viertel verdient mit 67:63 vorne. Doch im Schlussabschnitt lief Antetokounmpo zu großer Form auf, der Forward der Milwaukee Bucks, der 2019 und 2020 zum wertvollsten Spieler in der NBA (MVP) gewählt wurde, wollte nicht wie sein serbischer MVP-Nachfolger Nikola Jokic vorzeitig heimfliegen. Es war beeindruckend mit welcher Wucht der 27-Jährige das Spiel an sich riss, wenn der Flügelspieler mit Tempo auf den Korb zustürmt, dann stopft er den Ball auf Schulterhöhe hinein, so hoch fliegt er heran. Zudem ist Antetokounmpo für seine 2,11 Meter Größe sehr beweglich - und er steht wie ein Turm in der Defensive und blockt mit Vorliebe gegnerische Würfe.

Beide Teams bevorzugen eine ähnliche Spielweise: Aus einer starken Defensive schnell ins Angriffsspiel umschalten

Der griechische Trainer Dimitris Itoudis war nach dem Spiel bemüht, zu erklären, dass sein Team nicht nur aus Giannis Antetokounmpo bestehe - obwohl in Kostas und Thanasis zwei seiner vier Brüder im Kader sind. Thanasis spielt ebenfalls für Milwaukee und erhält dosierte Einsatzzeiten, Kostas, der für den französischen Euroleague-Klub Villeurbanne antritt, spielt keine große Rolle.

Dafür sind andere vorgesehen: Euroleague-Veteran Nick Calathes zum Beispiel, der Spielmacher ist NBA-erfahren und derzeit beim europäischen Schwergewicht Fenerbahce Istanbul unter Vertrag. Oder Kostas Sloukas (Olympiakos Piräus) und Ioannis Papapetrou (Partisan Belgrad), beide ebenfalls erfahrene Euroleague-Kräfte. In Tyler Dorsey steht ein weiterer erstklassiger Guard im Team, der 26-ist beim NBA-Klub Dallas Mavericks angestellt. Trotz dieser Ansammlung an Hochbegabten, erinnert Coach Itoudis mit ernster Miene daran, den Deutschen "demütig und mit tiefem Respekt" zu begegnen.

Dass die Griechen den Gastgeber unterschätzen werden, darf Herbert also nicht hoffen, wie der griechische Center Georgios Papagiannis bestätigt: "Deutschland spielt sehr gut, sie werden viel Unterstützung von den Zuschauern bekommen, darauf müssen wir mental vorbereitet sein." Griechenlands Plan sei, mit einer aggressiven Defensive Bälle zu erobern und schnell ins Tempospiel zu kommen.

Das deckt sich mit Herberts Vorhaben: Die Bretter kontrollieren und schnell nach vorne spielen. Die Defense spiele die entscheidende Rolle, das sagt auch Johannes Thiemann, einer der langen Kerle: "Das ist der Schlüssel, sie sind offensiv enorm stark. Wir müssen gut rebounden und als ganzes Team einen guten Job machen." Und wer verteidigt Antetokounmpo? "So einen Spieler kann man nicht allein verteidigen, da darf jeder mal ran."