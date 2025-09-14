Die deutschen Basketballer sind Europameister. Zwei Jahre nach dem WM-Titel in Manila hat das Team um Dennis Schröder das Finale von Riga gegen die Türkei mit 88:83 (40:46) gewonnen und das seltene Titel-Double perfekt gemacht. Isaac Bonga ragte mit 20 Punkten aus dem deutschen Team heraus. Schröder sorgte in der Schlussphase für wichtige Zähler. Deutschland hat bei der EM alle neun Partien für sich entschieden.

Für die deutschen Basketballer ist es der zweite EM-Titel nach 1993. Damals hatte das DBB-Team das Finale der Heim-EM in München gegen Russland gewonnen.

Vor 11 000 Zuschauern – darunter auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier – in der ausverkauften Arena bewahrte das Team von Interims-Bundestrainer Alan Ibrahimagic nach schwachem Start die Nerven.

Ibrahimagic vertrat bei den Spielen dieser EM Cheftrainer Alex Mumbru, der nach einer Baucherkrankung erst im Krankenhaus lag und auch danach sichtlich geschwächt war. Mumbru blieb zwar beim Team, gab die Verantwortung während der Spiele aber ab.

Nach EM-Bronze 2022 und dem WM-Titel 2023 war es die dritte Medaille in vier Jahren. Bei den Olympischen Spielen in Paris belegte das Team den vierten Platz. Das nächste große Turnier ist im Sommer 2027 die WM in Katar. EM-Bronze hatte sich zuvor Griechenland mit einem Sieg über Finnland gesichert.