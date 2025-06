Interview von Jonas Beckenkamp

Leonie Fiebich, 25, ist eine Basketballerin, die zwischen den Kontinenten pendelt. In den USA heißt ihr Klub für die eine Jahreshälfte New York Liberty, parallel sammelte sie in Europa zuletzt vor allem Erfahrungen in Spanien. Die Landsbergerin spielte in Saragossa und im abgelaufenen Frühjahr in Valencia – alle drei Stationen bescherten ihr Trophäen. In der spanischen Liga wurde sie zweimal zur besten Spielerin der Saison gewählt, in der WNBA holte sie vergangenes Jahr die Meisterschaft. Das gelang bei den Männern bisher nur Dirk Nowitzki und bei den Frauen neben ihr und Liberty-Kollegin Nyara Sabally nur noch Marlies Askamp im Jahr 2002. Fiebichs Herzensteam ist aber die Nationalmannschaft, mit der sie nun in Hamburg die EM-Vorrunde bestreitet.