„Das sind alles Brüder“: Den EM-Titel erringen die deutschen Basketballer mit einer Haltung, die in Sportmannschaften selten geworden ist. Sie haben ihre eigene Erzählung geschaffen – mit fast schon kitschigen Momenten beim Triumph von Riga.

Von Jonas Beckenkamp

Die Dominikanische Republik ist ein fernes, schönes Land, beliebt und berüchtigt als Urlaubsfernreiseziel. Nicht sonderlich aufgefallen ist diese Karibiknation bisher als Sportland. Aber im Jahr 2019 traten ein paar große Jungs aus dem Inselstaat auf den Plan, die nun auf kuriose Weise mit dem deutschen EM-Titel im Basketball in Verbindung stehen. Vor sechs Jahren nämlich scheiterte die deutsche Nationalmannschaft bei der WM in China an Menschen namens Eloy Vargas, Ronald Roberts oder Dagoberto Peña. Vom Sound mag das eher nach Lustigem Taschenbuch klingen, aber es war bitterer Ernst.