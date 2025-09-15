Die Dominikanische Republik ist ein fernes, schönes Land, beliebt und berüchtigt als Urlaubsfernreiseziel. Nicht sonderlich aufgefallen ist diese Karibiknation bisher als Sportland. Aber im Jahr 2019 traten ein paar große Jungs aus dem Inselstaat auf den Plan, die nun auf kuriose Weise mit dem deutschen EM-Titel im Basketball in Verbindung stehen. Vor sechs Jahren nämlich scheiterte die deutsche Nationalmannschaft bei der WM in China an Menschen namens Eloy Vargas, Ronald Roberts oder Dagoberto Peña. Vom Sound mag das eher nach Lustigem Taschenbuch klingen, aber es war bitterer Ernst.
Deutsche Basketball-EuropameisterVerdammt nah dran am gruppendynamischen Ideal
Lesezeit: 5 Min.
„Das sind alles Brüder“: Den EM-Titel erringen die deutschen Basketballer mit einer Haltung, die in Sportmannschaften selten geworden ist. Sie haben ihre eigene Erzählung geschaffen – mit fast schon kitschigen Momenten beim Triumph von Riga.
Von Jonas Beckenkamp
NBA-Vertrag für Franz Wagner:224 Millionen – ein Betrag, der alle Grenzen sprengt
Im Optimalfall mehr als eine Viertelmilliarde Dollar: Basketballer Franz Wagner steigt in Orlando zum bestbezahlten deutschen Sportler der Geschichte auf – sein Gehalt zeigt surreale Auswüchse einer Liga im Geldrausch. Kann ein Athlet so viel wert sein?
Lesen Sie mehr zum Thema