Meinung Basketball-EM : Der deutsche Basketball hat das Equal Pay mit Leben gefüllt Kommentar von Jonas Beckenkamp 26. August 2025, 16:43 Uhr | Lesezeit: 2 Min. |

Johannes Voigtmann (li.) und Franz Wagner verhandelten auf Seiten der Männer mit dem Deutschen Basketball Bund in Sachen Prämien – gemeinsam mit den DBB- Frauen. (Foto: Steffie Wunderl/Imago)

In wenigen Sportarten ist das Gehaltsgefälle zwischen Männern und Frauen so groß wie im Basketball. Zum Start der EM haben die deutschen Weltmeister sich nun auf bemerkenswerte Weise für ihre Kolleginnen eingesetzt.

