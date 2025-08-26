Zum Hauptinhalt springen

MeinungBasketball-EM:Der deutsche Basketball hat das Equal Pay mit Leben gefüllt

Kommentar von Jonas Beckenkamp

Lesezeit: 2 Min.

Johannes Voigtmann (li.) und Franz Wagner verhandelten auf Seiten der Männer mit dem Deutschen Basketball Bund in Sachen Prämien – gemeinsam mit den DBB- Frauen.
Johannes Voigtmann (li.) und Franz Wagner verhandelten auf Seiten der Männer mit dem Deutschen Basketball Bund in Sachen Prämien – gemeinsam mit den DBB- Frauen. (Foto: Steffie Wunderl/Imago)

In wenigen Sportarten ist das Gehaltsgefälle zwischen Männern und Frauen so groß wie im Basketball. Zum Start der EM haben die deutschen Weltmeister sich nun auf bemerkenswerte Weise für ihre Kolleginnen eingesetzt.

Manchmal helfen ja Zahlen: Der Basketball-Nationalspieler Franz Wagner verdient mit seinem aktuellen Vertrag in der US-Profiliga NBA über fünf Jahre 224 Millionen Dollar. Allein 2025 landen knapp 39 Millionen auf seinem Konto. Der Markt der global operierenden Liga gibt diese Summen her, Wagner ist im Alter von nicht einmal 25 Jahren eine angesagte Nummer, es drängt sich ohne jeden Zynismus die Folgerung auf: Schön für ihn, ETFs und Immobilien empfehlen sich zur Anlage.

Franz Wagner im Gespräch
:„Der Vertrag erlaubt mir, ein bisschen durchzuatmen“

Basketballer Franz Wagner, Deutschlands bestbezahlter Sportler, spricht über sein 224-Millionen-Gehalt in der NBA und die bevorstehende EM, die sich für ihn wie eine Klassenfahrt anfühlt.

SZ PlusInterview von Ralf Tögel

