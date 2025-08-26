Manchmal helfen ja Zahlen: Der Basketball-Nationalspieler Franz Wagner verdient mit seinem aktuellen Vertrag in der US-Profiliga NBA über fünf Jahre 224 Millionen Dollar. Allein 2025 landen knapp 39 Millionen auf seinem Konto. Der Markt der global operierenden Liga gibt diese Summen her, Wagner ist im Alter von nicht einmal 25 Jahren eine angesagte Nummer, es drängt sich ohne jeden Zynismus die Folgerung auf: Schön für ihn, ETFs und Immobilien empfehlen sich zur Anlage.
MeinungBasketball-EM:Der deutsche Basketball hat das Equal Pay mit Leben gefüllt
Kommentar von Jonas Beckenkamp
Lesezeit: 2 Min.
In wenigen Sportarten ist das Gehaltsgefälle zwischen Männern und Frauen so groß wie im Basketball. Zum Start der EM haben die deutschen Weltmeister sich nun auf bemerkenswerte Weise für ihre Kolleginnen eingesetzt.
Franz Wagner im Gespräch:„Der Vertrag erlaubt mir, ein bisschen durchzuatmen“
Basketballer Franz Wagner, Deutschlands bestbezahlter Sportler, spricht über sein 224-Millionen-Gehalt in der NBA und die bevorstehende EM, die sich für ihn wie eine Klassenfahrt anfühlt.
Lesen Sie mehr zum Thema