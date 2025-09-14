Zum Hauptinhalt springen

Basketball-EMDie Weltmeister sind nun auch Europameister

Lesezeit: 4 Min.

Und dann hatten die deutschen Basketballer den Pokal und Dennis Schröder grinste nur noch. Der Spielmacher des DBB-Teams wurde auch zum besten Spieler der EM gekürt.
Und dann hatten die deutschen Basketballer den Pokal und Dennis Schröder grinste nur noch. Der Spielmacher des DBB-Teams wurde auch zum besten Spieler der EM gekürt. (Foto: Yiannis Kourtoglou/Reuters)

Ein Finale, das alles bietet und bis zum Ende hochdramatisch ist – und ein Kapitän Dennis Schröder, der im entscheidenden Moment überragt: Deutschlands Basketballer holen gegen die Türkei EM-Gold.

Von Jonas Beckenkamp

Dennis Schröder hatte an diesem Abend mit allen möglichen Widrigkeiten zu kämpfen gehabt: Er hatte eins auf die Nase bekommen, er hatte eine Halbzeit lang kaum auf den Korb geworfen. Und dann kniete er plötzlich auf dem Parkett. Er konnte nicht fassen, was an diesem Abend in der lettischen Hauptstadt Riga passiert war: Deutschlands Basketballer sind Europameister, dank eines 88:83 (40:46) im EM-Finale gegen die Türkei. Und wer anders als der Kapitän Schröder, der sich in diese schwierige Partie hinein gewuchtet, gearbeitet und geworfen hatte, hätte der Matchwinner sein können?

