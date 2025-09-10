Was für ein hoch kompliziertes, aufreibendes Spiel: Deutschland ringt Slowenien und dessen brillanten Taktgeber Luka Doncic 99:91 nieder und erreicht erneut ein Halbfinale bei einem großen Turnier – deutsche Zirkuswürfe helfen am Ende.

Von Jonas Beckenkamp

Luka Doncic hatte einen roten Kopf, die Anstrengungen dieses EM-Viertelfinals standen ihm ins Gesicht. Schweiß rann in dieser letzten Minute von seinem Körper. So ein Basketballspiel kann einem den Nerv rauben, aber dieser Mann hat ja alles gesehen. Nur: Die Nummer konnte er nicht mehr umbiegen, da halfen auch seine 39 Punkte im Duell mit Deutschland nichts. Doncic und seine Slowenen hatten eine enorme Leistung gezeigt, ihr Problem war nur, dass das nicht reichte gegen am Ende doch zu starke Deutsche. 99:91 (45:51) hieß es aus deren Sicht nach einer heißblütig geführten Partie. Der Kampf des DBB-Teams wurde mit dem Halbfinaleinzug belohnt – dort geht es am Freitag gegen Finnland (16 Uhr, live auf Magentasport). Und der Überbasketballer Doncic ist raus.