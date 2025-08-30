Beim EM-Spiel des Gastgebers Finnland am Freitagabend gegen Großbritannien gelangen Lauri Markkanen 43 Punkte, und es wurde später darauf verwiesen, dass Dirk Nowitzki bei einer EM einmal genauso oft getroffen hatte. Es handelt sich dabei um Momentaufnahmen von Einzelspielern, die besonders viel Verantwortung übernehmen, weil sie oftmals mehr als eine Klasse besser spielen als der Rest der Mannschaft. Die deutsche Nationalmannschaft hingegen hat diese Nowitzki-Ära längst hinter sich gelassen, sie ist jetzt ein Team, in dem jeder seine Rolle gefunden hat, und keine davon ist unbedeutend.

Das stellte sie am Samstagmittag gegen Litauen eindrucksvoll unter Beweis. Zwar erzielten in Dennis Schröder und Franz Wagner beim 107:88 die üblichen Verdächtigen die meisten Punkte (26 und 24), doch dahinter folgte auch schon Center Daniel Theis mit 23 Zählern, bei deutlich weniger Einsatzminuten. „Wir wissen, dass die beiden ihr Ding sowieso machen“, sagte der 33-Jährige bei Magentasport über Wagner und Schröder, zu zweit auf dem Court seien sie gar nicht richtig zu verteidigen. Aber: „Wir haben so eine Tiefe im Kader, wir haben so viel Vertrauen“ ineinander, und so würden die Chefs bedingungslos unterstützt. An diesem Tag eben besonders von ihm, Theis, der seinen ganz großen Moment mit einem Monster-Block in der 31. Spielminute hatte. Danach klopfte er sich selbstbewusst auf die Brust.

Führungsspieler Schröder, einst gemeinsam mit Theis in Braunschweig groß geworden, freute sich über dessen Leistung: „Er hat uns heute gerettet“, auch wenn das angesichts der gesamten Teamleistung vielleicht ein wenig übertrieben war. Über dieses Team sagte er: „Jeder kennt seine Rolle, es ist einfach geil, mit denen zu spielen.“ Auch freute er sich bei diesem klaren Statement-Sieg über den wohl stärksten Gegner in der Vorrunde über die Atmosphäre in der Halle in Tampere.

Schröder wehrt sich gegen Affengeräusche von den Rängen

Er sprach aber auch ein Thema an, das er nicht unausgesprochen lassen wollte. Die litauischen Fans hätten Affengeräusche gemacht, als die Mannschaft zur Pause in die Kabine ging, erklärte Schröder. Der Sender Magentasport berichtete, dass einige litauische Fans der Halle verwiesen worden seien. „Das ist eine Sache, die ich nicht akzeptieren kann: Rassismus auf dieser Welt. Das sollte nicht hierhin gehören. Ich kriege das zum ersten Mal mit bei den Litauern. Das macht mich traurig“, erklärte Schröder.

Seine Familie saß auch diesmal wie so oft in der ersten Reihe, Schröders Kinder dürften die rassistischen Eskapaden mitbekommen haben. „Wenn es mal hitzig wird, ist es ok“, erklärte Schröder weiter: „Ich komme auch mit Beleidigungen aller Art klar. Aber Affengeräusche kann ich nicht akzeptieren.“

Während der Partie hatte sich Schröder nichts anmerken lassen, auch Interims-Chefcoach Alan Ibrahimagic erwähnte die Vorfälle unmittelbar nach dem Spielende nicht. „Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Leistung“, freute er sich, und hob dabei die wenigen Ballverluste hervor (sieben gegenüber 18 der Litauer). Jedoch sei „der Job nicht vorbei hier, wir wollen Erster werden in der Gruppe“. Die Finnen mit 43-Punkte-Werfer Markkanen sind dabei noch ein ernstzunehmender Gegner. Beim nächsten Spiel gegen Großbritannien am Montag allerdings dürften einige Stammspieler weniger Einsatzzeit bekommen als bisher.

Drittes Spiel, zum dritten Mal mehr als 100 Punkte

Wenn die bisherigen Gegner versucht hatten, Tempo aus dem Spiel zu nehmen, so traf das deutsche Team diesmal auf eine Mannschaft, die im höchsten Tempo mitspielen wollte, und das phasenweise auch recht erfolgreich. Das erste Viertel geriet geradezu spektakulär, allerdings fehlte den Litauern jene bei den Deutschen so beschworene Kadertiefe, und als Center Jonas Valanciunas in der 13. Spielminute schon sein drittes Foul verbuchte (nach dem fünften erfolgt ein Spielausschluss), konnten sie den Rückstand nur noch selten einstellig halten. Gleichzeitig dürfte der FC Bayern mit einer gewissen Freude zur Kenntnis genommen haben, wie viel Verantwortung der litauische Aufbauspieler Rokas Jokubaitis übernommen hatte. Dieser wird nämlich in vier Wochen im Dress der Münchner spielen. Gegen Deutschland kam er auf 20 Punkte und sieben Assists.

Die Tatsache, dass die deutsche Mannschaft des erkrankten Cheftrainers Alex Mumbru im dritten Spiel zum dritten Mal über 100 Punkte erzielte, ist angesichts der offensiven Wucht gar nicht mehr so überraschend. Interessant war, wie das Team diese Partie zu Ende spielte: mit konzentrierter Verteidigung und in unerbittlichem Tempo, zumal mehrere Spieler wie Theis bekanntermaßen körperliche Probleme mit sich herumschleppen. Das Schlussviertel endete 28:18, obwohl die Partie schon nach drei Vierteln entschieden war. Viel ist nach jeder Partie die Rede davon, „eine Message“ zu senden. Die Nachricht dürfte ankommen: Deutschland spielt sich gerade in eine Favoritenrolle hinein. Und kann sehr gut damit leben.