Deutschlands Basketballer haben sich bei der Rückkehr von Bundestrainer Alex Mumbru ins EM-Viertelfinale gequält. Der Weltmeister gewann sein Achtelfinale in Riga gegen Außenseiter Portugal nach drei mühsamen Vierteln doch noch klar mit 85:58 (31:32), zeigte dabei aber seine schwächste Turnierleistung. Mumbru stand erstmals während der EM an der Seitenlinie, nachdem er die Vorrunde wegen einer Baucherkrankung komplett verpasst hatte.

Im Viertelfinale am Mittwoch bekommt es Deutschland entweder mit Italien oder Slowenien mit NBA-Spitzenspieler Luka Doncic zu tun. Wenn es dann mit dem Halbfinal-Einzug klappen soll, ist eine deutliche Leistungssteigerung und eine Rückkehr zur Glanzform aus der Vorrunde in Tampere nötig. Gegen Portugal waren Dennis Schröder und Franz Wagner mit je 16 Punkten bester deutscher Werfer.

Mumbru hatte am Montag vergangener Woche ein „akutes Abdomen“ erlitten und war in Tampere ins Krankenhaus gebracht worden. Dabei handelt es sich um eine Notfallsituation, die sofortige medizinische Behandlung erfordert. Sie äußert sich meist in heftigen Bauchschmerzen. Während der Gruppenphase hatte daher Assistenz-Coach Alan Ibrahimagic die Verantwortung übernommen und das Team zu fünf souveränen Siegen in fünf Spielen geführt.Seit dem Umzug nach Riga hatte Mumbru aber wieder mehr das Zepter übernommen und am Freitag bereits das Training geleitet.

Anfangs war von der Topform von Tampere, als Deutschland die Gegner nach Belieben dominierte, nicht viel zu sehen. Der Weltmeister begann nachlässig und unkonzentriert und lag schnell mit 2:7 hinten. Zwar hatte das deutsche Team das Spiel bis zum Ende des ersten Viertels gedreht (17:12) – vom Glanz der Vorrunde war aber nicht viel zu spüren. Vor allem aus der Distanz fand Deutschland in der neuen Umgebung lange Zeit keinen Rhythmus. Nur einer von 18 Dreipunktwürfen fand in der ersten Halbzeit den Weg in den Korb – auch deshalb lag der Weltmeister erstmals während des Turniers zur Pause hinten (31:32).Auch nach dem Seitenwechsel lief beim Turnierfavoriten zunächst nicht viel zusammen, das deutsche Spiel wirkte weiter verkrampft. Erst gegen Ende des dritten Viertels traf Maodo Lo endlich den zweiten deutschen Dreier, vor dem letzten Abschnitt lag Deutschland dennoch nur mit einem Punkt in Führung (52:51). Auch in den letzten zehn Minuten blieb es eine zähe Angelegenheit, die deutlich höhere deutsche Qualität setzt sich am Ende daher durch.