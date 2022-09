Gleichgewicht in Gefahr

Fällt Franz Wagner verletzt für das Viertelfinale aus? Im fein justierten Teamgefüge der deutschen Basketballer ist der junge Nationalspieler nicht zu ersetzen - im Angriff wie in der Verteidigung.

Von Ralf Tögel, Berlin

Zur Sicherheit hat Gordon Herbert das Ziel bei dieser Basketball-Europameisterschaft nochmals hinterlegt. Man sei nicht gekommen, um sich hoffentlich irgendwie in die Ausschlussrunde zu wurschteln. Folglich zeigte sich der Bundestrainer angemessen überrascht ob der Nachfrage, wie glücklich er denn sei, es nun sogar ins Viertelfinale geschafft zu haben. "Das haben wir erwartet", knurrte der Kanadier in seiner gewohnt wortkargen Art.

Und das sei noch nicht alles: "Unsere Erwartungen gehen weiter, wir haben erwartet, nach Berlin zu kommen. Wir haben erwartet, hier zu gewinnen. Das war nur ein Spiel." Die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds (DBB) ist am Samstag mit einem 85:79-Erfolg gegen Montenegro ins Viertelfinale eingezogen, und erfahrungsgemäß nimmt die Qualität der Gegner in so einer K.o.-Runde von Spiel zu Spiel zu.

Herbert ließ er sich in seinem Statement nicht einmal von den noch frischen Eindrücken der zweiten Halbzeit im Achtelfinale gegen Montenegro beirren, die für sich genommen mit 37:55 Punkten verloren wurde. Ein weiterer Auftritt von dieser Güte würde all seine Erwartungen schnell beenden. Aber da war ja auch die erste Halbzeit. Und die war allemal dienlich für ein paar blumige Ansagen Herberts, ohne dabei seine Seriosität aufs Spiel zu setzen.

Detailansicht öffnen In der zweiten Halbzeit wurde es ruppig: Hier bekommt Dennis Schröder montenegrinische Härte zu spüren. (Foto: Soeren Stache/dpa)

Da wurde Montenegro nach Belieben dominiert; zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Auswahl des jungen Verbandes, der erst seit der Unabhängigkeit des Landes 2006 Mitglied des europäischen Verbandes ist, nicht zu den kontinentalen Basketballmächten zählt. Aber in den ersten 20 Minuten gaben Herberts Mannen eine Kostprobe jener Tugenden, die sie zu teilweise begeisterndem Basketball befähigt: eine starke Defensive, mit einer Dominanz unter den Körben; eine geschlossene Teamleistung mit Spielern, die füreinander kämpfen; dazu ein Anführer, Dennis Schröder, der in den wichtigen Momenten Akzente setzt und das Spiel umsichtig führt; und schließlich Hochtalentierte, die stockende Momente mit ihrer individuellen Klasse überbrücken können.

Maodo Lo und Dennis Schröder sind einmal mehr die bestimmenden Kreativspieler im deutschen Team

An erster Stelle sind hierbei Maodo Lo und Franz Wagner zu nennen. Und schon wäre man bei einem veritablen Problem, das die feine Justierung im Mannschaftsgefüge, die Trainer Herbert so trefflich gelungen ist, empfindlich aus dem Gleichgewicht bringen könnte: die Verletzung von Wagner. Der Flügelspieler war nach einem Distanzwurf Mitte des dritten Viertels auf dem Fuß seines montenegrinischen Gegenspielers Igor Drobnjak gelandet und mit dem linken Fuß umgeknickt. Zwar konnte Wagner die fälligen drei Freiwürfe noch versenken, aber den Rest des Spiels verfolgte er mit einem riesigen Eisbeutel auf dem Sprunggelenk.

Die Verletzung war auch Ausdruck einer verschärften Gangart des Gegners, Montenegro versuchte mit ruppigen Aktionen den Spielfluss des Gegners zu stören. Bei Würfen wie dem von Wagner gibt es einen Landekegel, den der Abwehrspieler nicht betreten darf, was Drobnjak nicht weiter interessierte. Auch Schröder bekam mehrmals eine Hand ins Gesicht, woraufhin der Spielmacher wenig erfreut den verbalen Austausch mit der montenegrinischen Bank suchte.

Sollte der erst 21-jährige Franz Wagner, der dank seiner Kreativität, seiner Korbgefahr sowie seines beflügelnden und unbekümmerten Spiels als die Entdeckung im deutschen Team gilt, für das Viertelfinale ausfallen, wäre das eine enorme Schwächung.

Das war schon im letzten Viertel der Partie gegen Montenegro gut zu beobachten. Während sich die deutschen Spieler immer wieder in der dichten Zonendeckung festliefen, wurde der NBA-Profi der Orlando Magic schmerzlich vermisst. Wagner ist derjenige neben Schröder und Lo, der sich eigene Wurfchancen kreieren kann. Was zusätzlich Lücken in die gegnerische Abwehr reißt - dieses Momentum kam der deutschen Mannschaft völlig abhanden.

Hoffnung besteht beim zweiten Verletzten im Kader: Nick-Weiler-Babb ist zurück beim Team

Zudem gilt Wagner als ein herausragender Abwehrspieler, der trotz seiner Größe von 2,08 Metern enorm flink und beweglich auf den Beinen ist, Trainer Herbert benötigt diese Fähigkeiten besonders für gegnerische Ausnahmespieler. Und genau so einer wartet im Viertelfinale, Griechenland hat sein Achtelfinale erwartungsgemäß gegen Tschechien gewonnen, hatte beim 94:88 aber mehr Probleme als erwartet. Giannis Antetokounmpo war in der Schlussphase der entscheidende Akteur auf Seiten der Griechen, es wird also auch für Deutschland wichtig sein, seine Kreise einzuschränken.

Der Verlust Wagners würde also doppelt wiegen. Der Verband ihn im Berliner Unfallkrankenhaus "einer ausführlichen bildgebenden Diagnostik" unterzogen, er werde laufend behandelt. Im Volksmund: Nach der MRT-Untersuchung ist ein Einsatz möglich, Armin Andres, Vizepräsident des Deutschen Basketball Bunds und zuständig für Leistungssport, meinet nach der leichten Einheit am Montag, dass für einen Einsatz am Dienstagabend gegen die Griechen (20.30 Uhr, Liveticker SZ.de) "gut aussieht".

Das gilt auch für Nick-Weiler-Babb. Der Abwehrspezialist war nach dem Sieg gegen die Ungarn nicht mit dem Team nach Berlin geflogen, sondern nach München. Dort ließ er sich intensiv vom medizinischen Stab seines Heimatklubs Bayern München behandeln. Am Montag wirkte der eingebürgerte Amerikaner im Training schon wieder recht lebendig, er kann am Dienstag mitwirken. Keine schlechte Neuigkeit - angesichts der Erwartungen des Trainers.