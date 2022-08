Basketball-EM:Drei Medaillenfavoriten in der deutschen Gruppe

In Frankreich, Litauen und Slowenien trifft Deutschland früh auf drei hoch eingeschätzte Gegner - inklusive einer Reihe an prominenten Widersachern aus der NBA.

Von Jonas Beckenkamp und Ralf Tögel

Bei den Franzosen, dem ersten Gegner der Deutschen am Donnerstag (20.30 Uhr, Liveticker SZ.de), steht ein Krake im Vordergrund, beziehungsweise unter dem Korb: Rudy Gobert, 2,16 Meter langes Naturphänomen - und ein Defensivspieler, der keinen Eindringlinge erlaubt. Der Center von den Minnesota Timberwolves schnappt sich gerne Bälle weit über Ringniveau, er blockt beinahe alles weg, was in seine Richtung kommt. Selbst die Sprungwunder und Muskelprotze in der NBA fürchten seine Präsenz. Deutschlands lange Jungs um Johannes Voigtmann, Daniel Theis und Johannes Thiemann werden all ihr Geschick brauchen gegen diesen Gobert - immerhin ist er in der Offensive nicht ganz so gefährlich. Doch bei den Franzosen strahlt neben Gobert auch Flügelspieler Evan Fournier akute Dreiergefahr aus, der Mann von den New York Knicks besitzt eines der lockersten Händchen dieser EM; zudem kann er das Spiel gestalten. Trainer Vincent Collet ist schon lange im Amt, unter ihm gewann die Auswahl zuletzt Olympia-Silber. Kürzlich musste er sich allerdings arg echauffieren: In der WM-Qualifikation wurden die Franzosen in Sarajevo von groß aufspielenden Bosniern übertölpelt. Anführer Fournier beschwichtigte: "Unser Herz sollte keiner unterschätzen."

Bosnien-Herzegowina ist neben den Ungarn das Team, das die Deutschen schlagen müssen, um einen Platz in der K.-o.-Runde zu buchen. Auf den ersten Blick ist das keine unlösbare Aufgabe, denn die Bosnier haben weniger NBA-Kräfte im Kader als andere. Das Gros der Auswahl ist aber international erprobt, allen voran Ex-Brooklyn-Net Dzanan Musa, der soeben zu Real Madrid gewechselt ist und neben Portland-Center Jusuf Nurkic das Geschehen bestimmt. Zu beachten sind auch der eingebürgerte US-Spielmacher John Roberson (Straßburg) sowie Miralem Halilovic (Nanterre), beide in Europa schon aufgefallen. Etwa beim sensationellen 96:90-Sieg in besagtem WM-Qualifikationsspiel am vergangenen Sonntag gegen den Frankreich. Die Franzosen zählen zum engen Kreis der Medaillenanwärter und waren mit voller Kapelle angereist, was nun folgende Fragen aufwirft: Befindet sich Frankreich noch nicht in Turnierform? Oder ist Bosnien-Herzegowina stärker als erwartet? Die Antwort wird auch das deutsche Team geben.

Ebenfalls zu den Anwärtern für eine vordere Platzierung ist die Mannschaft aus Litauen zu zählen. Kaum eine Nation ist so verrückt nach Basketball, entsprechend sind die Erwartungen an das grüngelbe Nationalteam. Früher hießen die Helden Arvydas Sabonis und Sarunas Jasikevicius, heute gilt Jonas Valanciunas als Sportgigant in dem kleinen Land. Ihn kennen die Deutschen noch von der EM 2011, als er ein DBB-Team um Dirk Nowitzki fast als Solist besiegte. Mittlerweile ist der 30-Jährige, der bei den New Orleans Pelicans in der NBA spielt, im Herbst seines Schaffens - aber in Litauen gibt es längst neue Talente: Etwa Domantas Sabonis von den Sacramento Kings, der etwas flinker unterwegs ist als sein Vater Arvydas. Trotz dieser dominanten großen Kerle gilt: Litauischer Basketball ist geprägt von viel Bewegung, die Devise lautet: Feuer frei von der Dreierlinie.

Detailansicht öffnen Kann Spiele allein entscheiden: Sloweniens Luka Doncic (rechts), bedrängt von Nick Weiler-Babb im Spiel gegen Deutschland. (Foto: Sascha Walther/Imago)

Ganz einfache Rechnung: Im WM-Qualifikationsspiel gab es einen 90:71-Sieg, an beiden Aufstellungen dürfte sich nichts ändern, sprich: Deutschland gewinnt? Slowenien ist aber Titelverteidiger und hat sofort nach der Pleite versprochen, nicht noch einmal so kraftlos aufzutreten. Lediglich Luka Doncic, Kopf und Seele der Dallas Mavericks, wusste zu überzeugen, Nick-Weiler Babb und Franz Wagner aber konnten verhindern, dass er wie so oft ein Spiel im Alleingang entscheidet. Vielleicht gelingt das bei der EM ja wieder. Es ist aber nicht zu erwarten, dass die NBA-Spieler Goran Dragic (Chicago Bulls) und Vlatko Cancar (Denver Nuggets) erneut einen derart schwachen Tag erwischen. Auch der frisch eingebürgerte US-Center Mike Tobey (Barcelona) kann Spiele entscheiden. Slowenien auf Doncic zu reduzieren, ist eine Rechnung, die nicht aufgehen wird.

Was die Ungarn können, weiß man nicht so recht, dafür ist das Nationalteam international zu selten in Erscheinung getreten. Immerhin waren sie schon einmal Europameister: 1955, zu einer Zeit, als auch im Fußball alle über diese erstaunlichen Magyaren redeten. Und in der WM-Qualifikation gelang dem Team von Trainer Stojan Ivkovic zuletzt zumindest ein Sieg gegen favorisierte Tschechen. Ungarns bekanntester Basketballer ist aktuell Adam Hanga, der nach Jahren beim FC Barcelona für Real Madrid spielt. Er und seine Kollegen sind auf dem Papier der leichteste deutsche Gegner - falls es bis zum abschließenden Gruppenspiel nicht gut läuft, könnte das DBB-Team am kommenden Mittwoch eine letzte Chance kriegen.