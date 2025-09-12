Im Halbfinale gegen Finnland ziehen die DBB-Weltmeister früh davon und können auf Dennis Schröders Künste vertrauen. Am Sonntag spielt Deutschland sein drittes EM-Endspiel – und könnte seinen zweiten Titel holen.

Von Jonas Beckenkamp

Die Gesichter wirkten ernst bei den deutschen Basketballern, sie wollten dieses Spiel keinesfalls mehr hergeben in den letzten zwei Minuten. Ein Halbfinale bei einer Europameisterschaft erfordert besondere Konzentration, und die galt es bis zur Schlusssirene zu behalten. Aber wenn es eine Qualität bei diesen deutschen Weltmeistern gibt, dann eben diese: Sie lassen sich die Dinge nur ungern nehmen. Und so war es auch diesmal, im achten Spiel bei dieser EM gegen Finnland, das Deutschland letztlich recht überlegen mit 98:86 (61:47) gewann. Als Lohn steht man nun im Finale, das am Sonntagabend in Riga (20 Uhr, live auf Magentasport und RTL) steigt. Was für eine Leistung, muss man sagen, auch wenn der Gegner an diesem Tag nicht das oberste Format hatte.