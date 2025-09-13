Der Kapitän leitet den Angriffswirbel, der Bundestrainer hatte den Plan: Das Zusammenwirken zwischen Dennis Schröders Instinkt und Alex Mumbrus Ideen prägt den deutschen Basketball-Erfolg – im Finale sind noch mal besondere Kniffe gefragt.

Von Jonas Beckenkamp

Es war ein großer Moment, im Grunde sogar einer der größten der deutschen Basketball-Geschichte. Also mussten große Worte her und um die ist Dennis Schröder selten verlegen. In seiner Karriere als rasender Dribbler, Weltmeister und Vorredner hat der 31-Jährige viele öffentliche Auftritte hinter sich gebracht. Er hat polarisiert, weil er gerne übers Geldverdienen spricht, weil er in der US-Profiliga NBA zehnmal den Verein gewechselt hat. Und weil er vor dieser EM beklagte, dass er nie dieselbe Wertschätzung erfahren würde wie Dirk Nowitzki. Aber nun, als Schröder sein Nationalteam mit 26 Punkten, zwölf Vorlagen und fünf Rebounds ins Finale dieses Turniers geführt hatte, sprach er nicht über sich.